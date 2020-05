MARE NOSTRUM : EBE en hausse de 17% en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mare Nostrum a publié un excédent brut d'exploitation (EBE) au titre de l'exercice 2019 en hausse de 17% à 3,6 millions d'euros. Le résultat net (part du groupe) du spécialiste des prestations de services en ressources humaines dans les domaines du BTP, de l'industrie, du transport, de la logistique et des services ressort à 300 000 euros contre 1,2 million un an plus tôt. Le groupe a indiqué que depuis le début de la crise sanitaire, il s'attache à maîtriser ses coûts, son BFR et ses investissements.La société ajoute qu'elle travaille également à l'optimisation de ses charges et de sa productivité. Par ailleurs, Mare Nostrum a obtenu l'accord définitif de sept de ses banques pour l'octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 7 millions d'euros qui va lui permettre de consolider sa trésorerie et d'accompagner la reprise d'activité.Le chiffre d'affaires 2019 est en progression de 10,2% à périmètre comparable à 164,5 millions.Mare Nostrum précise qu'après les secteurs de la logistique et de l'agroalimentaire qui ont poursuivi leur activité pendant le confinement, le groupe enregistre, comme prévu, depuis mi-avril une reprise progressive de ses activités avec ses clients BTP et l'accélération de la reprise du travail temporaire.