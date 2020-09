MARE NOSTRUM : lancement du fonds de dotation du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mare Nostrum a annoncé le lancement de son fonds de dotation « In mare fundis Aquas ». Le spécialiste des ressources humaines pour les PME/ETI précise que ce dernier aura pour mission de favoriser et accompagner les initiatives d’intérêt général en faveur de l’intégration professionnelle et de l’employabilité." L'Humain est au cœur de notre écosystème depuis la création du groupe et la solidarité fait partie intégrante de nos valeurs. Il était donc naturel pour nous d'aller au bout de cette démarche et d'institutionnaliser les actions solidaires que nous menons déjà ainsi que celles à venir '' a déclaré Nicolas Cuynat, président- directeur général de Mare Nostrum.Avant d'ajouter '' convaincus que les petits ruisseaux font les grandes rivières, nous souhaitons au travers de ce fonds de dotation acter notre engagement et participer à notre niveau à la réussite professionnelle de tout un chacun ".