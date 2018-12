MARVELL TECHNOLOGY : performance trimestrielle meilleure que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology a présenté des résultats plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré une perte nette de 53,77 millions de dollars (-8 cents par action), à comparer avec un profit net de 200,19 millions de dollars, soit 40 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 33 cents, dépassant de 1 cent le consensus Zachs.Le chiffre d'affaires a bondi de 38% à 851 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 845 millions de dollars. Il a bénéficié de l'intégration de Cavium, racheté fin 2017 pour environ 6 milliards de dollars.Pour le quatrième trimestre, le groupe vise un bénéfice par action situé entre 30 et 34 cents, soit une prévision moyenne de 32 cents. Il est conforme aux attentes. Le chiffre d'affaires est pour sa part attendu à 790 millions de dollars et 830 millions de dollars. Wall Street vise 824 millions de dollars.