MATIGNON FINANCES renforce son pôle ingénierie patrimoniale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Matignon Finances, société de gestion de portefeuille indépendante, spécialisée dans la gestiond’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune, annonce l’arrivée courant 2019 de Valérie Berbonde-Zeller et Sophie de Buhren en tant qu'ingénieurs patrimoniaux. Elles apporteront leur expertise dans le conseil et la structuration du patrimoine de leurs clients.Diplômée d'un DESS de fiscalité appliquée (option internationale) et d'un DEA de droits anglais et nord-américain des affaires, Valérie Berbonde-Zeller a débuté sa carrière en 1989 en tant qu'avocat fiscaliste chez Arthur Andersen, puis chez Unofi en 1994. En 1998, elle devient Directeur adjoint de l'Ingénierie patrimoniale de Rotshchild & Cie Banque, puis rejoint en 2006 la société de gestion Mirabaud Gestion, filiale du groupe bancaire suisse Mirabaud & Cie pour créer et animer l'ingénierie patrimoniale. Elle intègre en 2019 Matignon Finances pour créer le service d'ingénierie patrimoniale dédiée à une clientèle privée haut de gamme.Après des études de notariat, Sophie de Buhren débute sa carrière en 2000 chez Rothschild & Cie au sein de l'Ingénierie Patrimoniale, puis rejoint en 2006 la société de gestion Mirabaud Gestion, filiale du groupe bancaire suisse Mirabaud & Cie, pour créer et animer l'ingénierie patrimoniale. Elle intègre en 2019 Matignon Finances pour créer le service d'ingénierie patrimoniale dédié à une clientèle privée haut de gamme.