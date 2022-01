MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SES VENTES POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'ANNÉE 2021

Les ventes 2021 ont augmenté de 18% vs. 2020 pour atteindre 7,7 millions d'euros

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext: MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui les ventes du quatrième trimestre et de l'année 2021.

Les ventes pour l'année 2021 ont augmenté de 1,17 million d'euros, soit +18% d'une année sur l'autre, pour atteindre 7,70 millions d'euros.

Ventes de systèmes à 3,19 millions d'euros, +24%

Ventes de consommables à 3,20 millions d'euros, +13%

Ventes de services à 1,30 million d'euros, +17%

Les ventes du quatrième trimestre 2021 ont augmenté de 0,23 million d'euros, soit +10 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 2,61 millions d'euros.

Ventes de systèmes à 1,23 million d'euros, +8%

Ventes de consommables à 0,92 million d'euros, -5%

Ventes de services à 0,46 million d'euros, +70%

" Pour l'ensemble de l'année, les ventes mondiales ont augmenté de +18% par rapport à l'année précédente, malgré les effets imprévisibles de la pandémie du COVID-19 sur le secteur de la santé. Notre solide base installée d'utilisateurs aux États-Unis nous a permis d'atteindre une croissance des ventes de +17% dans cette région, malgré les retards dans les procédures électives et les ventes de capital associés à la pandémie. En Asie, qui a fonctionné dans un isolement total, nous avons enregistré une baisse modeste de -11% des ventes. En Europe, l'accent mis sur les kystes pancréatiques et les applications liées aux allergies alimentaires a permis une croissance des ventes de +66% d'une année sur l'autre, retrouvant presque les niveaux d'avant la pandémie", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur général par intérim de Mauna Kea Technologies. " Les efforts déployés pour établir une base d'utilisateurs américains engagés au cours des trois dernières années, combinés à notre repositionnement stratégique et le plan d'exploitation associé avec des ressources optimisées, nous donnent une bien meilleure visibilité. Nous sommes impatients d'exécuter notre nouveau plan stratégique et d'informer régulièrement nos investisseurs de nos avancées."

Ventes du quatrième trimestre et de l'année 2021 par catégorie :

(en € million) – IFRS T4 2021 T4 2020 € Chg. Y/Y % Chg. Y/Y FY 2021 FY 2020 € Chg. Y/Y % Chg. Y/Y Systèmes 1.23 1.14 0.09 8% 3.19 2.58 0.61 24% Consommables 0.92 0.97 (0.05) (5%) 3.20 2.83 0.38 13% Services* 0.46 0.27 0.19 70% 1.30 1.11 0.19 17% Ventes totales € 2.61 € 2.38 € 0.23 10% € 7.70 € 6.53 € 1.17 18%

* Les chiffres peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis. Note : Les revenus des services du 4ème trimestre 2021 comprenaient 148K€ de frais de services de collaboration provenant de partenaires de recherche clinique.

Quatrième trimestre et année 2021 par région géographique* :

(en € million) – IFRS T4 2021 T4 2020 € Chg. Y/Y % Chg. Y/Y FY 2021 FY 2020 € Chg. Y/Y % Chg. Y/Y Etats-Unis 1.70 1.28 0.43 34% 4.18 3.59 0.60 17% Asie-Pacifique 0.52 0.66 (0.14) (21%) 1.56 1.76 (0.20) (11%) EMEA & ROW 0.39 0.45 (0.06) (13%) 1.96 1.18 0.78 66% Total Sales € 2.61 € 2.38 € 0.23 10% € 7.70 € 6.53 € 1.17 18%

* Les chiffres peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis

Ventes d'unités par type au quatrième trimestre et pour l'année 2021 :

Unités (#) T4 2021 T4 2020 % Chg. Y/Y FY 2021 FY 2020 % Chg. Y/Y Nouveaux systèmes vendus 11 11 - 31 26 19% Nouveaux systèmes placés 2 2 - 15 10 50% Total Systèmes 13 13 - 46 36 28% Minisondes livrées 143 196 (27%) 547 507 8%

Les livraisons totales de systèmes Cellvizio ont augmenté de 28% par rapport à l'année précédente pour l'ensemble de l'année, avec des augmentations à la fois des ventes et des placements de systèmes.

Calendrier financier: Résultats annuels 2021 et ventes du premier trimestre 2022, 21 avril 2022 (post-marché).

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juin 2021 sous le numéro D-21-0566 et l'avenant au Document de référence universel 2020 déposé auprès de l'AMF le 17 septembre 2021, qui sont tous deux disponibles sur le site Internet de la Société (www.maunakeatech.com), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

