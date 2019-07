MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2019

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse de 33% par rapport à 2018 et de 45% pour le premier semestre 2019

Les ventes de consommables représentent le principal moteur de croissance au deuxième trimestre et au premier semestre 2019

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2019.

« La croissance de notre chiffre d'affaires au deuxième trimestre et au premier semestre 2019 illustre la mise en œuvre de nos priorités stratégiques pour 2019 », déclare Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Les ventes de consommables ont été le principal vecteur de notre croissance par rapport à 2018, au deuxième trimestre comme au premier semestre de 2019, alors que nous concentrons nos efforts pour accroître l'utilisation de Cellvizio sur le marché américain de la Gastroentérologie et dans certaines zones géographiques en dehors des États-Unis. Nos progrès dans le développement de notre modèle de paiement à l’utilisation sur le marché américain au cours de 2018 se sont traduits par un élargissement de notre base installée, ce qui explique la forte demande de produits consommables cette année. Plus précisément, au cours du premier semestre de 2019, nous avons enregistré une croissance de 72% des ventes totales de consommables d'un exercice à l'autre, principalement en raison d'une croissance de 160% des facturations dans le cadre du programme « pay-per-use ». Nous connaissons également une forte croissance de nos marchés cibles en dehors des États-Unis au cours du premier semestre 2019, en particulier dans la région Asie-Pacifique où les ventes ont augmenté de 106% d'un exercice à l'autre, tant pour les ventes de nouveaux systèmes que de produits consommables. »

M. Gershon poursuit : « Nous progressons également vers notre troisième priorité stratégique pour 2019, en évaluant le potentiel commercial d’une nouvelle indication clinique en pneumologie interventionnelle, qui pourrait être le prochain marché cible de Mauna Kea. Nous avons initié les phases de validation et de test de notre processus d’évaluation et nous partagerons des mises à jour plus détaillées à mesure que nous progresserons dans ce processus, au cours du second semestre de 2019. Nous sommes encouragés par les solides résultats que nous avons publiés au deuxième trimestre et au premier semestre de 2019 en phase avec nos priorités stratégiques énoncées pour 2019. L'opportunité de croissance à long terme pour Mauna Kea reste extrêmement prometteuse et notre bilan récemment amélioré conforte notre confiance dans notre capacité à réaliser nos objectifs stratégiques de croissance pour l'avenir. »

Ventes du deuxième trimestre et du premier semestre 2019 par catégorie

(En K€) – Norme IFRS Q2

2019 Q2 2018 Var.

% H1

2019 H1 2018 Var.

% Systèmes 791 606 30% 1 349 980 38% Consommables 1 190 751 58% 2 063 1 197 72% dont programme “pay-per-use” 470 193 143% 801 308 160% Services 240 308 (21%) 525 531 (1%) CA total 2 221 1 665 33% 3 937 2 707 45%

Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2019 s'élève à 2,2 millions d'euros, en hausse de 33% sur un an. La croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre a été tirée par une augmentation de 58% des ventes de consommables et de 30 % des ventes de systèmes, ce qui a contrebalancé une baisse de 22% des revenus des services. L'augmentation d'un exercice à l'autre du total des ventes de consommables au deuxième trimestre de 2019 est liée à la facturation dans le cadre du programme « pay-per-use », qui a augmenté de 143% d'un exercice à l'autre et représentait environ 40% du total des ventes de produits consommables au deuxième trimestre de 2019, contre 26% au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires total du premier semestre 2019 s'élève à 3,9 millions d'euros, en hausse de 45% sur un an. La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2019 a été principalement tirée par une hausse de 72% des ventes de consommables et de 38% des ventes de systèmes, ce qui a compensé une baisse de 1% des ventes de services au cours de la période. Les ventes totales de consommables ont été soutenues par une augmentation de 160% des facturations dans le cadre du programme « pay-per-use », traduisant une augmentation de l’utilisation sur la base installée développée au cours de 2018. Les ventes de consommables aux clients dans le cadre du programme de paiement à l'utilisation ont représenté 39% du total des ventes de consommables au premier semestre de 2019, comparativement à 26% à la période correspondante de l'exercice précédent.

Ventes d'unités au deuxième trimestre et au premier semestre de 2019

Unités (#) Q2

2019 Q2

2018 Var.

% H1

2019 H1 2018 Var.

% Nouveaux systèmes vendus 9 6 50% 15 9 67% Systèmes en consignation 3 11 (73%) 10 16 (38%) Sondes livrées 266 163 63% 461 269 71% dont renouvellements

ou « pay-per-use » 252 146 73% 442 247 79%

Les livraisons totales de Cellvizio System ont augmenté de 50% d'une année sur l'autre pour atteindre 9 au deuxième trimestre 2019, contre 6 livraisons totales à la même période l'année précédente. Les nouveaux systèmes vendus ont augmenté de 50% d'un exercice à l'autre au deuxième trimestre en raison de la demande de la région Asie-Pacifique. Les nouveaux placements de systèmes dans le cadre du programme de paiement à l'utilisation de la Société ont représenté 25% du total des expéditions au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 65% au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre de 2018, les nouveaux placements de systèmes avaient bénéficié des investissements de la Société dans l'expansion de l'équipe de vente et de l'attention accrue portée au programme « pay-per-use » sur le marché américain. La Société a privilégié l'utilisation des systèmes en 2019, ce qui s'est traduit par une croissance de 63% des livraisons de sondes consommables d'un exercice à l'autre au cours du deuxième trimestre.

Les livraisons totales de Cellvizio System ont augmenté de 67% d'une année sur l'autre pour atteindre 15 au premier semestre 2019, contre 9 pour la même période de l'année précédente. Les nouveaux placements de systèmes dans le cadre du programme de paiement à l’utilisation de la Société ont représenté 40% des livraisons totales au premier semestre de 2019, comparativement à 64% pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le total des livraisons de sondes consommables a augmenté de 63% d'un exercice à l'autre pour s'établir à 266 au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 163 au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les renouvellements de commandes de sondes consommables et celles liées au programme « pay-per-use » représentent 95% du total des livraisons de sondes au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 90% au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le total des livraisons de sondes consommables a augmenté de 71% d'un exercice à l'autre pour s'établir à 461 au premier semestre de 2019, comparativement à 269 au premier semestre de l'exercice précédent. Les renouvellements de commandes de sondes consommables et celles liées au programme « pay-per-use » représentent 96% du total des livraisons de sondes consommables au premier semestre de 2019, contre 92% pour la même période de l'exercice précédent.

Ventes du deuxième trimestre et du premier semestre 2019 par zone géographique avec répartition par activité (Clinique / Pré-clinique)

(En K€) – Norme IFRS Q2 2019 Q2 2018 Var. % H1 2019 H1 2018 Var. % U.S. & Canada1 917 867 6% 1 629 1 326 23% Clinique 916 846 8% 1 612 1 291 24% Pré-clinique 1 21 (95%) 17 35 (50%) Asie-Pacifique 947 485 95% 1 497 727 106% Clinique 941 319 195% 1 491 561 166% Pré-clinique 6 166 (96%) 6 166 (96%) EMEA & ROW 358 313 14% 810 654 24% Clinique 339 278 22% 675 356 89% Pré-clinique 19 35 (46%) 135 297 (55%) Total ventes Cliniques 2 195 1 443 52% 3 778 2 209 71% Total ventes Pré-cliniques 26 222 (88%) 159 498 (68%) Ventes totales 2 221 1 665 33% 3 937 2 707 45%

Ventes cliniques

Le chiffre d'affaires clinique total du deuxième trimestre 2019 s'élève à 2,2 millions d'euros, en hausse de 52% par rapport à la même période de l'année précédente, porté par une hausse de 95% des ventes dans la région Asie-Pacifique, de 6% aux Etats-Unis et au Canada et de 14% dans la zone EMEA et dans le reste du monde. La croissance des ventes dans la région Asie-Pacifique a été stimulée par la forte demande de systèmes et de consommables du partenaire de distribution de la Société en Chine. La croissance des ventes aux États-Unis a été tirée par les fortes ventes de consommables dans le cadre du programme « per-per-use », ce qui a contrebalancé la baisse du chiffre d’affaires de systèmes par rapport au deuxième trimestre de 2018.

Le chiffre d'affaires clinique total du premier semestre 2019 s'élève à 3,8 millions d'euros, en hausse de 71% par rapport à la même période de l'exercice précédent, porté par une hausse de 106% des ventes dans la région Asie-Pacifique, de 23% aux Etats-Unis et au Canada et de 24% dans les régions EMEA et dans le reste du monde.

Ventes pré-cliniques

La diminution d'un exercice à l'autre des ventes pré-cliniques s'explique par le fait que la Société s’est orientée sur les opportunités de ventes cliniques et, comme il a été mentionné aux trimestres précédents, ces ventes sont moins récurrentes que les ventes cliniques, et présentent des comparaisons difficiles d'une période à une autre.

Le chiffre d'affaires pré-clinique total s'est élevé à 26 milliers d'euros et 159 milliers d'euros au deuxième trimestre et au premier semestre 2019, respectivement, représentant 1% du chiffre d'affaires total et 4% du chiffre d'affaires total, contre 13% du chiffre d'affaires total et 18% du chiffre d'affaires total, respectivement, au cours des périodes précédentes.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 juillet 2019 sous le numéro D.19-0683 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

