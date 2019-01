MAUNA KEA TECHNOLOGIES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MAUNA KEA TECHNOLOGIES (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 38 819 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 64 143,68 €

Il est rappelé qu’au bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 46 507 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 39 502,81 €

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190104005159/fr/