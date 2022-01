MAUNA KEA TECHNOLOGIES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MAUNA KEA TECHNOLOGIES (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 75 617 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 29 492.03 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 685 411 titres 667 467,58 € 1 452 transactions VENTE 665 378 titres 655 900,20 € 1 491 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 55 584 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 41 059,41 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 7 558 titres

Solde en espèces : 277 913,78 €

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales ; elle transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par Autorité des marchés financiers (AMF)) le 17 juin 2021 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr ), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

ANNEXE 2nd Semestre 2021

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 452 685 411 667 467,58 1 491 665 378 655 900,20 01/07/2021 5 2350 2593,7 13 4165 4685,21 02/07/2021 17 4579 5139,93 10 3189 3567,53 05/07/2021 9 3167 3500,17 4 785 862,56 06/07/2021 2 490 540,47 12 4073 4503,11 07/07/2021 8 1821 2021,86 12 3428 3836,27 08/07/2021 14 5021 5476,4 0 0 0 09/07/2021 1 1200 1291,2 14 3692 4000,28 12/07/2021 15 3695 3972,49 0 0 0 13/07/2021 10 2680 2840,26 5 501 534,87 14/07/2021 1 100 106,6 13 3278 3516,31 15/07/2021 20 5684 5970,47 10 4260 4521,56 16/07/2021 3 1300 1376,44 11 2683 2860,08 19/07/2021 8 1516 1610,3 17 6229 6746,01 20/07/2021 0 0 0 6 2355 2598,27 21/07/2021 0 0 0 14 4155 4608,73 22/07/2021 12 5115 5568,7 2 1111 1210,77 23/07/2021 16 7711 8297,04 12 6311 7174,34 26/07/2021 10 5100 5359,59 9 4075 4399,78 27/07/2021 5 1630 1679,23 0 0 0 28/07/2021 6 5774 5942,6 3 1100 1141,58 29/07/2021 9 4199 4324,13 24 9579 10012,93 30/07/2021 9 4800 4927,68 6 2750 2855,6 02/08/2021 6 4005 4115,14 10 1980 2058,01 03/08/2021 0 0 0 11 6470 6920,31 04/08/2021 2 550 578,99 12 3196 3436,66 05/08/2021 8 1586 1706,06 3 2550 2741,51 06/08/2021 9 3389 3640,12 5 3200 3448,32 09/08/2021 3 810 860,22 2 1907 2051,36 10/08/2021 8 2177 2327,65 7 1700 1825,12 11/08/2021 5 2700 2890,89 8 3026 3248,11 12/08/2021 17 4272 4555,66 0 0 0 13/08/2021 7 1061 1114,26 1 150 159 16/08/2021 0 1800 1884,96 0 2320 2437,39 17/08/2021 13 3950 4115,11 9 4801 5012,24 18/08/2021 2 1200 1252,8 16 4671 4906,42 19/08/2021 10 1835 1944,73 7 2556 2709,87 20/08/2021 6 1150 1217,16 4 1593 1692,08 23/08/2021 12 3144 3331,07 10 4041 4335,99 24/08/2021 15 8468 8919,34 12 3126 3295,43 25/08/2021 22 3490 4082,6 29 8197 9979,85 26/08/2021 17 9235 10470,64 8 1985 2289,7 27/08/2021 5 1000 1094,8 8 2600 2898,74 30/08/2021 4 1600 1805,28 11 8546 9781,75 31/08/2021 2 700 849,03 20 5335 6434,01 01/09/2021 19 9840 11764,7 6 2916 3502,99 02/09/2021 0 2028 2395,68 0 2759 3261,41 03/09/2021 8 4259 5002,62 6 2110 2493,18 06/09/2021 5 2700 3208,14 14 6504 7789,84 07/09/2021 0 5700 6736,83 0 1719 2040,45 08/09/2021 11 2493 2930,77 1 1 1,18 09/09/2021 8 2965 3508,19 26 6875 8179,19 10/09/2021 5 2838 3384,03 6 6559 7895,07 13/09/2021 17 7919 9369,76 5 3095 3660,46 14/09/2021 14 6903 8099,29 8 3342 3924,18 15/09/2021 30 9768 11232,22 12 4121 4803,44 16/09/2021 12 7664 8768,38 13 9973 11583,64 17/09/2021 15 6054 6752,63 6 1700 1932,73 20/09/2021 17 6150 7087,88 56 26418 31915,59 21/09/2021 22 9755 11858,18 26 11214 13956,94 22/09/2021 39 17239 20329,95 32 10213 12176,96 23/09/2021 9 7211 8385,67 10 5750 6763,73 24/09/2021 21 9640 11096,6 8 3074 3545,86 27/09/2021 24 5889 6608,64 16 6343 7120,02 28/09/2021 5 3774 4226,5 17 8058 9053,16 29/09/2021 12 5367 6003,53 15 5000 5631 30/09/2021 26 7667 8420,67 10 2953 3273,7 01/10/2021 16 5515 5933,04 16 6468 7022,31 04/10/2021 5 1900 2041,74 7 2499 2697,42 05/10/2021 17 5854 6250,32 16 6751 7291,76 06/10/2021 14 3926 4170,98 0 0 0 07/10/2021 16 4750 4960,9 12 2448 2571,62 08/10/2021 7 5245 5500,43 6 2301 2428,71 11/10/2021 2 997 1044,26 38 12596 13371,91 12/10/2021 0 2000 2128 0 2000 2146 13/10/2021 16 11071 11641,16 8 4091 4327,87 14/10/2021 11 4680 4869,54 7 5139 5402,12 15/10/2021 17 8937 9492,88 29 14861 15898,3 18/10/2021 7 3415 3596,68 11 2888 3074,85 19/10/2021 8 4406 4671,24 14 6670 7080,87 20/10/2021 14 16001 16881,06 12 9031 9536,74 21/10/2021 14 8004 8353,77 3 2944 3095,32 22/10/2021 24 13183 13769,64 13 14684 15469,59 25/10/2021 16 5473 5699,58 11 2566 2710,98 26/10/2021 13 3754 3887,64 9 2918 3061,57 27/10/2021 8 5194 5328,52 17 3800 3917,8 28/10/2021 0 4322 4427,02 0 3754 3870,75 29/10/2021 0 4481 4419,16 0 0 0 01/11/2021 5 3033 2900,46 12 5501 5356,87 02/11/2021 20 6443 6132,56 7 3268 3083,68 03/11/2021 19 8221 7743,36 14 5926 5616,07 04/11/2021 5 4441 4169,65 9 1899 1790,19 05/11/2021 17 6453 6059,37 5 2434 2296,48 08/11/2021 8 2635 2451,6 17 14912 14015,79 09/11/2021 22 10674 10007,94 0 0 0 10/11/2021 16 3812 3507,04 2 640 592,64 11/11/2021 0 3801 3438,38 0 4000 3626 12/11/2021 21 8117 7140,52 9 7856 6904,64 15/11/2021 22 7749 6695,14 16 5750 5079,72 16/11/2021 19 7218 6136,02 5 3829 3285,66 17/11/2021 5 2424 2015,07 20 8843 7482,95 18/11/2021 18 6540 5564,23 34 13466 12022,44 19/11/2021 0 8984 7479,18 0 958 816,02 22/11/2021 11 3465 2804,57 4 1505 1231,39 23/11/2021 7 2233 1789,3 7 3198 2572,47 24/11/2021 10 3422 2813,57 47 26695 22365,07 25/11/2021 13 7195 6323,69 10 6180 5519,98 26/11/2021 24 7986 6672,3 6 1250 1078,13 29/11/2021 9 5435 4650,19 20 6899 5968,32 30/11/2021 16 7326 6146,51 9 2079 1771,72 01/12/2021 14 5105 4260,12 4 4000 3374 02/12/2021 25 10361 8514,67 10 5591 4679,67 03/12/2021 22 14512 11615,4 18 8413 6794,34 06/12/2021 15 5827 4483,29 5 2360 1826,88 07/12/2021 13 6270 4692,47 14 4993 3811,16 08/12/2021 9 6665 4963,43 25 12310 9521,79 09/12/2021 2 2000 1498 20 4635 3499,89 10/12/2021 18 6639 4950,04 1 1000 746 13/12/2021 4 3110 2357,69 49 29862 24155,37 14/12/2021 9 9000 7216,2 8 2965 2433,38 15/12/2021 14 6205 4732,55 8 763 592,01 16/12/2021 16 11122 8204,7 3 1200 904,8 17/12/2021 0 2800 1939 0 3206 2242,92 20/12/2021 14 8750 5873 10 6937 4847,58 21/12/2021 0 2357 1544,31 0 1000 669,5 22/12/2021 9 7544 4835,7 23 4109 2623,19 23/12/2021 12 6493 4032,8 12 3430 2141,01 24/12/2021 4 4500 2961,9 42 25103 16439,95 27/12/2021 10 6745 5384,53 30 11245 8567,57 28/12/2021 17 9363 7192,66 10 4100 3257,45 29/12/2021 21 13228 9940,84 21 10755 8332,97 30/12/2021 0 9180 6729,86 0 4001 2935,13 31/12/2021 20 7043 5369,58 13 5537 4248,54

