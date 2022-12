MAZDA, BMW, GM, FORD : les constructeurs automobiles s'éloignent des fournisseurs chinois

Échaudés par l’expérience russe et par les blocages en Chine, les constructeurs automobiles réévaluent leur chaîne d’approvisionnement, et conséquence, ils s'éloignent doucement des fournisseurs chinois au profit d’autres marchés. Mazda, Honda, Ford, General Motors, Mercedes, BMW, Volkswagen ont opéré des changements. Mais pour ceux qui ont beaucoup misé sur l’empire du milieu, comme le groupe chimique allemand BASF, le virage est plus difficile à prendre. A lire dans le Financial Times.

A voir ici :