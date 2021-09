10 constructeurs automobiles japonais et leurs principaux équipementiers ont fondé une alliance pour réduire les coûts de conception et de développement des voitures électriques. Mazda, Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Denso, Panasonic, Mitsubishi et Aisin vont partager leurs données sur la modélisation numérique des véhicules.

