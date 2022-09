MArketmind : Un moment au soleil

L'été est peut-être terminé, mais le soleil chaud aide les prix de l'énergie à ne pas atteindre des sommets vertigineux. Les prix de référence de l'électricité en Allemagne pour l'année à venir ont chuté de 35 % cette semaine, aidés par l'offre solaire et la baisse des coûts du gaz.

Comme le dit Michael Every de Rabobank, cela nous fait passer de "personne ne peut payer" à "très peu peuvent se permettre de payer".

Quel soulagement ! Comme l'ont constaté tous ceux qui sont retournés au bureau cette semaine, en plus du chaos dans les aéroports, les marchés sont en baisse, l'inflation dans la zone euro atteint des sommets et les coûts de l'énergie plongent les pubs britanniques dans une crise existentielle.

Un autre mois de contraction des indices PMI se profile aujourd'hui, et les derniers résultats en provenance d'Asie ne sont pas excellents. L'activité des usines chinoises a chuté pour la première fois en trois mois et les résultats ont été faibles au Japon, en Corée du Sud et à Taiwan.

Le yen a atteint son plus bas niveau en 24 ans. Les marchés boursiers d'Asie < .MIWD00000PUS> ont chuté pour une cinquième session consécutive et les contrats à terme américains et européens sont fermement dans le rouge. [MKTS/GLOB]

Le froid sur la géopolitique, quant à lui, s'approfondit à l'approche de l'hiver. La Russie pourrait ou non reprendre l'envoi de gaz par le tuyau Nord Stream samedi. Les États-Unis ont demandé à Nvidia d'arrêter d'exporter certaines puces vers la Chine.

Le chef des droits de l'homme de l'ONU a déclaré que la détention des Ouïghours au Xinjiang pourrait constituer des crimes contre l'humanité, ce qui a suscité un vigoureux démenti de la part de Pékin.

Le printemps semble bien loin.

Graphique : Totaux historiques de production d'électricité pour l'Europe et l'UE-27 -

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Économie : PMI manufacturier européen et chômage. Enquête ISM américaine

Intervenants : Mario Centeno de la BCE, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta.