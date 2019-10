MEDIAWAN ANNONCE UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, UN TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET UNE EVOLUTION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137) annonce, conformément à l’information légale et règlementaire en vigueur :

L’augmentation de son capital social

Au terme d’un Directoire en date du 1er octobre 2019, le capital social a été porté à 319.227,23€, correspondant à 31.922.723 actions d’une valeur nominale de 0,01€ chacune, suite à une augmentation de capital induisant l’émission de 46.317 actions nouvelles, consécutive à l’acquisition d’actions gratuites attribuées le 30 septembre 2017.

Le transfert de son siège social

Le Conseil de Surveillance du 26 septembre 2019 a décidé de transférer le siège social de Mediawan dans ses nouveaux locaux sis au 46 avenue de Breteuil – 75007 Paris.

L’évolution de son conseil de surveillance

Giacaranda Caracciolo a, pour des raisons personnelles, démissionné du Conseil de Surveillance de Mediawan le 25 septembre 2019. Présidé par Pierre Lescure, le Conseil de Surveillance est désormais constitué de 7 membres.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Éligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

