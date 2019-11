MEDIAWAN : CONFIRMATION DE L'EGIBILITE PEA-PME EVOLUTION DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Ce communiqué remplace celui publié à 18h et qui avait déjà envoyé au marché.

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137) annonce, conformément à l’information légale et règlementaire en vigueur :

Confirmation de son éligibilité au dispositif PEA-PME

Mediawan conforme son éligibilité au PEA-PME. Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de MEDIAWAN au sein des comptes PEA- PME, dispositif dédié a l’investissement dans les petites et moyennes valeurs tout en bénéficiant des avantages fiscaux identiques à ceux du PEA classique.

Evolution de son contrat de liquidité

Conformément aux modalités prévues à l’article 221-3 du Règlement Général de l’AMF, Mediawan annonce avoir confié, depuis le 4 novembre 2019, à Oddo HBF SCA et Natixis l'animation de son titre (actions) coté sur le marché ‘Euronext Paris’ dans le cadre d'un contrat de liquidite conforme (i) au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, (ii) aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ; et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Les moyens mis a disposition de ce contrat et portés au credit du compte de liquidité Oddo HBF SCA et Natixis sont les suivants :

- 82.200 titres auto-detenus

- 150.000 €

Ce contrat vient en remplacement du précédent contrat de liquidite ayant pris fin le 1er novembre 2019, conclu avec Exane BNP Paribas sur lequel figurait, à l’issue du dernier jour d’animation, les moyens suivants :

- 82.200 titres auto-detenus

- 39.810,37 €

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Éligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

