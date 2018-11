MEDIAWAN : FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A FIN SEPTEMBRE 2018, STRATÉGIE VALIDÉE PAR LA PERFORMANCE DES CONTENUS DU GROUPE

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 178 M€ au 30 septembre 2018.

L’activité sur les 9 premiers mois de l’année est en hausse de +48% par rapport au chiffre d’affaires pro forma1 publié au 30 septembre 2017. Cette progression est portée par la forte performance opérationnelle du Groupe et par la contribution des nouvelles acquisitions dans les pôles Mediawan Originals et Mediawan Animation.

La performance du troisième trimestre est cohérente avec les tendances observées au cours du premier semestre, avec une contribution de 52 M€, en croissance de +57% par rapport au troisième trimestre 2017. L’activité sur la période est conforme aux objectifs et au calendrier de livraisons de programmes sur l’année 2018, une part importante des volumes étant prévue sur le dernier trimestre de l’exercice.

Evolution du chiffre d’affaires

30/09/2018 30/09/20171 Variation En M€ (9 mois) (6 mois) (9 mois) (vs. 9 mois) Mediawan Originals 56,9 5,4 21,6 +163% Mediawan Animation 12,1 - - nm Mediawan Rights 28,8 13,6 18,7 +54% Mediawan Thematics 79,4 52,8 79,7 -0% Chiffre d’affaires2 177,6 72,0 120,2 +48%

1 Indicateurs financiers au 30 septembre 2017 correspondant au périmètre de consolidation du groupe avec Groupe AB consolidé uniquement depuis le 1er avril 2017 (6 mois) et au périmètre retraité comme si l’acquisition de Groupe AB avait été réalisée au 1er janvier 2017 (9 mois).

2 Inclut une contribution de 0,5 M€ du corporate center à fin septembre 2018.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Je me réjouis de la performance du Groupe et de la très forte progression de notre chiffre d’affaires sur ce trimestre, qui valident notre stratégie et notre positionnement de marché. Les perspectives de développement sont enthousiasmantes, avec de nombreux projets qui permettront de poursuivre cette dynamique et d’enrichir notre catalogue qui est aujourd’hui parmi les plus diversifiés et les plus larges du marché. »

Forte progression du chiffre d’affaires à 177,6 M€

Le chiffre d’affaires à fin septembre 2018 s’élève à 177,6 M€, en progression de +48% par rapport au chiffre d’affaires pro forma3 publié à fin septembre 2017. Cette croissance s’explique principalement par la bonne performance des métiers du Groupe – notamment la distribution de contenus portée par Mediawan Rights – ainsi que par la contribution des nouvelles acquisitions.

Le chiffre d’affaires Mediawan Originals s’élève à 56,9 M€ au 30 septembre 2018, intégrant notamment la contribution de Makever et Storia Television depuis le début de l’année, ainsi que Chapter 2 depuis le 30 juin 2018. Les revenus sur le troisième trimestre s’élèvent à 9,6 M€ correspondant à la livraison des productions attendues sur le trimestre ; à savoir un peu plus de 15 heures de nouveaux programmes : Deux nouvelles séries ont notamment été livrées : « Sous la Peau » produite par Storia Television, et « Papa ou Maman » , comédie adaptée des films à succès produits par Chapter 2 et diffusée sur M6 à partir du 6 décembre 2018 ; Deux unitaires (dont « Je sais tomber », prix du jeune espoir masculin au Festival de la Fiction TV de La Rochelle) et cinq documentaires viennent compléter ces livraisons.

s’élève à 56,9 M€ au 30 septembre 2018, intégrant notamment la contribution de Makever et Storia Television depuis le début de l’année, ainsi que Chapter 2 depuis le 30 juin 2018. Les revenus sur le troisième trimestre s’élèvent à 9,6 M€ correspondant à la livraison des productions attendues sur le trimestre ; à savoir un peu plus de 15 heures de nouveaux programmes : Le chiffre d’affaires Mediawan Animation s’élève à 12,1 M€ sur le troisième trimestre, et également sur 9 mois car l’intégration de ON Entertainment dans les comptes consolidés du Groupe n’est effective qu’à partir du 30 juin 2018. Les revenus générés résultent principalement de la livraison d’environ 24 heures de programmes sur le trimestre : Des épisodes issus de deux franchises à succès : « Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir » et « Robin des bois », qui affichent des parts d’audience largement supérieures à 30% en moyenne sur la tranche d’âge 4-10 ans et propulsent ainsi ces programmes dans le top 3 des séries les plus plébiscitées par les enfants ; Des épisodes issus de nouveaux programmes : « Denver », « Arthur & les Minimoys » adaptation du film d’animation éponyme, ou encore « Psammy et nous ».Les autres recettes liées à l’exploitation des propriétés intellectuelles du Groupe (à travers des ventes de distribution, des revenus de Licence & Merchandising et également des recettes publicitaires réalisées sur les plateformes digitales comme Youtube) sont également en croissance significative sur la période.

s’élève à 12,1 M€ sur le troisième trimestre, et également sur 9 mois car l’intégration de ON Entertainment dans les comptes consolidés du Groupe n’est effective qu’à partir du 30 juin 2018. Les revenus générés résultent principalement de la livraison d’environ 24 heures de programmes sur le trimestre : Le chiffre d’affaires Mediawan Rights s’élève à 28,8 M€, en croissance de près de 54% par rapport à l’année précédente – conformément à la bonne performance constatée au premier semestre. Les revenus sont générés par (i) les ventes de droits acquis par le Groupe et (ii) les commissions de distribution prélevées lors de la vente de droits produits par les sociétés de production ou par des tiers. Sur ce trimestre, le chiffre d’affaires se compose principalement des ventes des séries « Babylon Berlin » à Canal+, « Inspector Dupin » à France Televisions, et d’anciennes saisons de séries cultes comme « Friends » et « Alice Nevers ».

Le chiffre d’affaires Mediawan Thematics s’élève à 79,4 M€ au 30 septembre 2018, et à 25,0 M€ sur le troisième trimestre, stable par rapport à 2017. La légère hausse des redevances des opérateurs TV et la croissance des recettes publicitaires compensent la baisse de l’activité SVOD d’ActionMax, la moindre activité en Afrique ainsi que la baisse des autres revenus incluant notamment le téléachat. Les revenus publicitaires connaissent une croissance significative sur l’ensemble des territoires (près de +6% en moyenne), reflétant aussi les bons résultats d’audience des chaînes du Groupe.

Poursuite des développements dans tous les métiers du Groupe

Mediawan développe de nombreux projets dans l’ensemble de ses 4 pôles-métiers et renforce sa structure de « corporate center ».

Mediawan Originals a maintenu un rythme soutenu de production sur le trimestre pour des programmes dont la livraison est prévue sur le dernier trimestre 2018 ou début 2019. Les suites de plusieurs séries sont en cours de production et de finalisation parmi lesquelles : la saison 2 de « Zone Blanche » et de « Bracelets Rouges », la saison 6 de « Cherif », la saison 13 de « Sections de Recherche », ainsi qu’un nouvel opus de la série des documentaires historiques « Apocalypse ».Le Groupe a également finalisé, via la société Mon Voisin Productions dont l’acquisition a été bouclée début octobre, la production de la saison 3 de « Dix pour Cent » dont les premiers épisodes diffusés ce 14 novembre 2018 ont connu un vif succès réalisant sur France 2 la meilleure audience de la soirée avec 18,4% de PdA (vs. 13,1% pour la Saison 2 en avril 2017).Enfin, Mediawan Originals travaille activement à la création de nouvelles séries, avec les productions en cours de « Infidèles » (6 x 52’) et « Système D » (8 x 52’), ainsi que de nombreux autres projets en cours de développement. Parmi eux on compte notamment des projets internationaux comme « Grand Hotel Valois », série coproduite entre Scarlett et Studio Hamburg, écrite par Robert Thorogood (le créateur de « Death in Paradise »).Par ailleurs les programmes du Groupe sont à l’honneur avec notamment une soirée/nuit entièrement consacrée par France 2 à la série « Apocalypse » à l’occasion des célébrations du 11 novembre 2018. Les diffusions de séries comme « Aux Animaux la Guerre » (tirée du livre de Nicolas Mathieu, auteur du prix Goncourt 2018) ou « Les Rivières Pourpres » sont également attendues ce mois-ci, tandis que la série « Maroni » a été acquise par AMC Networks pour une diffusion sur sa plateforme Shudder aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Mediawan Animation accélère sa stratégie de développement à la fois sur les séries TV et les long-métrages. De nombreuses séries sont en cours de finalisation pour des livraisons prévues au cours du 4ème trimestre 2018 et 1er semestre 2019, incluant notamment la saison 2 de « Sept nains et moi », la série « Apollon et les drôles de petites bêtes », la saison 3 de « Miraculous, les aventures de Labydug et Chat Noir », ainsi qu’une nouvelle série hybride « Power Players » co-produite avec ZAG et développée avec France Televisions et Cartoon Network. La production du long-métrage « Playmobil the movie » est également en cours de finalisation dans nos studios de Montréal, la sortie du film étant prévue à l’été 2019.Les programmes du Groupe ont par ailleurs connu un franc succès sur l’ensemble des territoires, par exemple en Allemagne où 4 séries produites par le Groupe ont réalisé des audiences remarquables et se placent parmi les meilleurs programmes dans la catégorie jeunesse4.

Mediawan Rights continue de renforcer ses positions avec plusieurs ventes de séries européennes et françaises, ce qui confirme l’intérêt des marchés internationaux pour ces contenus. Ainsi Mediawan Rights a récemment vendu la série « Missions » et des épisodes « Alice Nevers » en Italie (la RAI et Discovery), des épisodes de « Section de Recherches » et « Alice Nevers » ainsi qu’un package de téléfilms en Espagne (Paramount Channel), et la série « La Mante » en Pologne (TVP). L’association des équipes de distribution avec les sociétés de production ayant rejoint Mediawan cette année permettra de renforcer rapidement le catalogue et de conserver le maximum de valeur ajoutée au sein du Groupe.Enfin Mediawan Rights continue d’enrichir son catalogue à travers l’acquisition de droits ou des partenariats avec des producteurs externes au Groupe.

Mediawan Thematics poursuit également sa stratégie de renforcement de son offre. Le Groupe a ainsi lancé le 5 novembre la nouvelle chaîne AUTOMOTO du nom de la célèbre émission diffusée chaque dimanche sur TF1. Bénéficiant d’une marque leader auprès des passionnés d’auto et de moto, l’ambition du projet est marquée par le lancement de 4 magazines inédits et la diffusion de compétitions phares telles que la Nascar Cup Series ou le Supercross de Paris. Ce renforcement se traduit également par des succès d’audience : en Belgique, la chaîne AB3 est la troisième chaîne en termes d’audience septembre/octobre sur les cibles publicitaires (PRA 18-44 ans) ce qui, combiné avec la croissance continue de l’audience d’ABExplore, conforte la position du Groupe sur ce marché.Enfin Mediawan investit également dans des contenus différenciés : la manche française des phases finales de l’Overwatch World Cup a été produite et diffusée par Mediawan Thematics sur la chaîne AB1 en septembre. L’investissement du Groupe dans l’eSport se concrétise également avec un accord exclusif avec la FIA pour la diffusion des phases finales de Formula1 eSport Series sur la chaîne AUTOMOTO.

Perspectives très favorables pour 2018

Mediawan rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre et au calendrier de livraison des programmes audiovisuels et des dates d’ouverture de droits. Ces éléments peuvent induire des variations significatives des résultats d’une période à l’autre ; le chiffre d’affaires consolidé trimestriel n’est donc pas représentatif des futurs résultats annuels.Pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, des volumes importants d’œuvres sont en cours de production et doivent être livrés dans les prochains mois. L’incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l’exercice 2018 sont susceptibles d’influer sur les résultats consolidés de Mediawan pour cet exercice.Toutefois la poursuite de la stratégie de croissance de Mediawan, avec de nombreux leviers clairement identifiés et notamment un important line-up de production, conforte les bonnes perspectives 2018 pour le Groupe. Le management confirme les objectifs annoncés de croissance pour le périmètre pro forma.

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires et résultats de l’année 2018, fin mars 2019.

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces projections sont données à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés.

À propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l’édition de chaînes et services digitaux.Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

3 Croissance par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2017 retraité comme si l’acquisition de Groupe AB avait été réalisée au 1er janvier 2017 (9 mois).

4 Il s’agit des programmes « Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir », « Robin des bois », « Psammy et nous » et « Le Petit Prince ».

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181115005744/fr/