MEDIAWAN : FORTE PERFORMANCE SUR LE PREMIER SEMESTRE 2018, CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS

Chiffre d’affaires de 125 M€ et EBITDA de 30 M€, en forte croissance par rapport au premier semestre 2017

Nombreux développements dans tous les métiers du Groupe, avec une forte augmentation des volumes de production en cours

Confirmation des objectifs 2018 Regulatory News: Mediawan (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137) (Paris:MDW), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, annonce ses résultats du 1er semestre 2018, arrêtés par son Directoire réuni le 26 septembre et ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Principaux indicateurs financiers reportés S1 2018 S1 20171 Variation En M€ (6 mois) (3 mois) (6 mois) (vs. 6 mois) Mediawan Originals 47,3 4,6 20,8 +127% Mediawan Animation - - - - Mediawan Rights 23,2 6,7 11,8 +97% Mediawan Thematics 54,4 27,2 54,2 +1% Chiffre d’affaires2 125,3 38,6 86,8 +44% EBITDA3 30,0 10,2 21,9 +37% En M€ 30/06/18 31/12/17 30/06/17 Dette financière nette4 112,6 28,5 32,0 Capitaux propres part du groupe 192,6 209,1 210,2 Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Mediawan a réalisé un très beau premier semestre et délivré de solides performances financières. Ces résultats confirment notre stratégie centrée sur le contenu premium et renforcent notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs de croissance à moyen terme. Pour conduire les prochaines étapes de son développement, le Groupe s’est par ailleurs doté d’une organisation intégrée autour de 4 pôles-métiers, avec des fonctions transverses renforcées ». Finalisation des opérations annoncées de croissance externe Au cours du 1er semestre, Mediawan a poursuivi sa stratégie de consolidation avec l’intégration de : 80% de Storia Television , la société créée pour racheter l’activité télévision d’EuropaCorp (hors-séries US) – opération réalisée en janvier 2018 ;

, la société créée pour racheter l’activité télévision d’EuropaCorp (hors-séries US) – opération réalisée en janvier 2018 ; 77% de Makever , un des premiers producteurs en France regroupant 7 labels indépendants – opération réalisée en mars 2018 ;

, un des premiers producteurs en France regroupant 7 labels indépendants – opération réalisée en mars 2018 ; 51% de ON Entertainment , présent à la fois dans l’animation avec ON kids & family et dans la fiction avec Chapter 2 – opération réalisée le 7 juin 2018 ;

, présent à la fois dans l’animation avec ON kids & family et dans la fiction avec Chapter 2 – opération réalisée le 7 juin 2018 ; 60% de Mon Voisin Productions – opération en cours de finalisation. Ces sociétés correspondent parfaitement aux objectifs stratégiques de Mediawan : du contenu premium avec des marques reconnues et très identifiables, une forte valeur catalogue adossée au réseau international du groupe, des perspectives de croissance importantes, et surtout un regroupement de talents exceptionnels. Nouvelle organisation du groupe regroupant les savoir-faire autour de 4 pôles Les acquisitions réalisées par Mediawan ont permis de constituer un solide socle d'actifs, avec des positions fortes sur des métiers complémentaires. Afin de poursuivre le développement de ses activités de manière stratégiquement intégrée et de faciliter la mise en place de synergies, Mediawan adopte une nouvelle organisation reflétant davantage la spécificité et l’offre d’un Groupe intégré sur toute la chaine de valeur des contenus audiovisuels. Ainsi, Mediawan est maintenant structuré autour de 4 pôles-métiers : Mediawan Originals : la production de contenus originaux, fictions et documentaires

: la production de contenus originaux, fictions et documentaires Mediawan Animation : la production et l’exploitation de contenus animés

: la production et l’exploitation de contenus animés Mediawan Rights : la distribution de programmes audiovisuels

: la distribution de programmes audiovisuels Mediawan Thematics : l’édition de chaînes et services digitaux associés Ces 4 pôles-métiers sont gérés de manière indépendante et dirigés chacun par une équipe dédiée. Ils sont complémentaires par nature, avec de nombreux domaines de coopération. L’ambition de Mediawan est de voir ces pôles s’appuyer sur une structure du Groupe renforcée, qui se développera et rassemblera des compétences transversales sur différents domaines opérationnels et fonctionnels. Nombreux développements dans tous les métiers du Groupe Sur le semestre, Mediawan a significativement augmenté son volume de production dans tous les genres, notamment en fiction et en animation. Mediawan Originals a produit près de 70 heures (en volume cumulé) de fictions diffusées en prime-time à la télévision ces 12 derniers mois et se positionne en tête du classement annuel des producteurs de fictions de prime time en France, publié par le magazine Écran Total. Sur le semestre, Mediawan Originals a confirmé le succès de ses programmes comme « Les Bracelets rouges », « Section de recherches », « Alice Nevers », ou encore « Chérif » qui captivent plusieurs millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Le Groupe a par ailleurs lancé avec succès de nouveaux programmes comme « Les Rivières Pourpres », « Traqués » ou « Noces Rouges », et a également co-produit « Je ne suis pas un homme facile », 1er film français ‘Netflix Original’ diffusé depuis début avril sur la plateforme. Mediawan Rights a également renforcé ses positions avec plusieurs accords remarquables, comme la vente des droits France de la série « Babylon Berlin » (16x45’) au Groupe Canal+ qui la diffuse actuellement, ou la distribution des séries « Meurtres à… » et « Section de recherches » (saison 1 à 7) à NBC Universal Europe. Le groupe a également conclu un accord avec Amazon pour la mise à disposition sur sa plateforme de streaming (Prime Video) des programmes tels que « Section de Recherches », « Alice Nevers » ou « Les Mystères de l’Amour » pour l’Europe francophone. Mediawan Thematics a poursuivi sa stratégie de renforcement du portefeuille de chaînes avec notamment un accord de marque permettant le lancement prochain de la nouvelle chaîne AUTOMOTO (en remplacement de AB Moteurs), ou encore l’exploration de partenariats visant à développer une nouvelle offre dans le domaine de l’eSport. Le groupe a également enregistré des audiences historiques en Belgique avec AB3 et ABxplore (récemment lancée) qui confortent la position du groupe sur ce marché. Mediawan Animation accélère sa stratégie de développement à la fois sur les séries TV et les long-métrages. De nombreux projets importants sont en cours de production, notamment la série « Power Players » et le film « Playmobil ». Le phénomène « Miraculous » se poursuit avec la livraison en cours de nouveaux épisodes des saisons 2 et 3, et le développement des saisons 4 et 5. De nombreux projets sont à l’étude également pour exploiter sur d’autres supports cette propriété intellectuelle reconnue mondialement. Evolution de la gouvernance L’Assemblée Générale du Groupe, réunie le 5 juin 2018, a approuvé la nomination de Madame Anne Le Lorier, premier sous-gouverneur de la Banque de France jusqu’en janvier de cette année, comme membre du Conseil de Surveillance. Par ailleurs, le Conseil de Surveillance de Mediawan a nommé : Guillaume Izabel, Directeur financier de Mediawan depuis juin 2017, membre du Directoire et

Stanislas Subra, Responsable des investissements sur les actifs risqués cotés et non cotés de la MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français), censeur au sein du Conseil de Surveillance. Forte progression du chiffre d’affaires de +44% à 125 M€5 Le chiffre d’affaires pour le premier semestre 2018 s’élève à 125,3 M€, en croissance de +44% par rapport au chiffre d’affaires pro forma publié au premier semestre 20174. Cette croissance s’explique principalement par la contribution des nouvelles acquisitions CC&C, Storia et Makever qui ne faisaient pas partie du périmètre consolidé au premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires Mediawan Originals s’élève à 47,3 M€ au 30 juin 2018, en forte croissance par rapport au premier semestre 2017 en raison notamment de la contribution des sociétés nouvellement acquises. Le chiffre d’affaires correspond principalement à la livraison aux diffuseurs de nouveaux programmes ainsi que les recettes issues des ventes secondaires de programmes produits par le Groupe (nettes des commissions de distribution). Mediawan Originals a livré près de 40 heures de programmes sur le semestre, dont 34 sur le second trimestre, et renforcé son line-up de production avec la signature de nouvelles saisons sur plusieurs séries à succès telles que « Zone Blanche » ou « Les Bracelets Rouges ».

s’élève à 47,3 M€ au 30 juin 2018, en forte croissance par rapport au premier semestre 2017 en raison notamment de la contribution des sociétés nouvellement acquises. Le chiffre d’affaires correspond principalement à la livraison aux diffuseurs de nouveaux programmes ainsi que les recettes issues des ventes secondaires de programmes produits par le Groupe (nettes des commissions de distribution). Mediawan Originals a livré près de 40 heures de programmes sur le semestre, dont 34 sur le second trimestre, et renforcé son line-up de production avec la signature de nouvelles saisons sur plusieurs séries à succès telles que « Zone Blanche » ou « Les Bracelets Rouges ». Le chiffre d’affaires de Mediawan Animation est nul sur le premier semestre : l’acquisition de ON kids & family ayant été réalisée en juin 2018, l’activité est consolidée uniquement à partir du 30 juin 2018 dans les comptes de Mediawan.

est nul sur le premier semestre : l’acquisition de ON kids & family ayant été réalisée en juin 2018, l’activité est consolidée uniquement à partir du 30 juin 2018 dans les comptes de Mediawan. Le chiffre d’affaires Mediawan Rights s’élève à 23,2 M€, en forte croissance par rapport à l’année précédente, liée notamment au calendrier de disponibilité des droits plus concentrés sur ce premier semestre. Le chiffre d’affaires se compose principalement (i) des ventes de droits acquis par le Groupe et (ii) des commissions de distribution prélevées lors de la vente de droits produits par les sociétés de production ou par des tiers.

s’élève à 23,2 M€, en forte croissance par rapport à l’année précédente, liée notamment au calendrier de disponibilité des droits plus concentrés sur ce premier semestre. Le chiffre d’affaires se compose principalement (i) des ventes de droits acquis par le Groupe et (ii) des commissions de distribution prélevées lors de la vente de droits produits par les sociétés de production ou par des tiers. Le chiffre d’affaires Mediawan Thematics s’élève à 54,4 M€, en légère progression par rapport au premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires est principalement composé des redevances des opérateurs TV et des recettes de publicité. EBITDA6 supérieur à 30 M€ et résultat net de 11 M€ malgré des éléments exceptionnels L’EBITDA sur le premier semestre s’élève à 30,0 M€, soit une marge de près de 24%. Cette marge élevée s’explique principalement par la contribution forte de l’activité Mediawan Rights sur le semestre. Le résultat opérationnel publié ressort à 12,8 M€, après prise en compte des amortissements autres que liés aux droits audiovisuels, et impacté également par : des charges non récurrentes pour (3,6) M€ liées aux frais d’acquisitions et de réorganisation ;

l’incidence comptable, sans impact sur la trésorerie du Groupe, d’éléments assimilables à des éléments de rémunération en normes IFRS à hauteur de (1,0) M€ ;

l’amortissement de la quote-part des écarts d’acquisition affectée aux immobilisations incorporelles et corporelles pour (10,7) M€. Le résultat net part du groupe fait ressortir un bénéfice de 11,3 M€ sur le premier semestre 2018, dérivé du résultat opérationnel après prise en compte (i) du résultat financier de 2,2 M€ incluant la variation de juste valeur de titres de participation non consolidés pour 3,5 M€, (ii) des impôts sur les bénéficies pour (3,2) M€, et (iii) d’intérêts minoritaires pour (0,4) M€. Le résultat net part du groupe corrigé de l’amortissement des actifs liés aux regroupements d’entreprises (net d’impôt) s’élève à 18,2 M€. Une structure de capital solide L’évolution des capitaux propres part du groupe, qui passent de 209,1 M€ au 31 décembre 2017 à 192,6 M€ au 30 juin 2018, résulte principalement (i) du résultat net de 11,3 M€, (ii) d’augmentations de capital à la suite de l’exercice de bons de souscription d’actions pour 10,3 M€ et (iii) de l’impact non monétaire lié à la comptabilisation des engagements de rachat des minoritaires pour (40,6) M€. Au 30 juin 2018, l’endettement financier net du Groupe s’élève à 112,6 M€ contre 28,5 M€ au 31 décembre 2017, la hausse de l’endettement sur la période s’expliquant principalement par l’impact des acquisitions pour près de 100 M€. Confirmation des objectifs 2018 Mediawan rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre et au calendrier de livraison des programmes audiovisuels et des dates d’ouverture de droits. Ces éléments peuvent induire des variations significatives des résultats d’une période à l’autre ; les résultats consolidés semestriels ne sont donc pas représentatifs des futurs résultats annuels. Pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, des volumes importants d’œuvres sont en cours de production et doivent être livrés dans les prochains mois. L’incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l’exercice 2018 sont susceptible d’influer sur les résultats consolidés de Mediawan pour cet exercice. Toutefois la poursuite de la stratégie de croissance de Mediawan, avec de nombreux leviers clairement identifiés et notamment un important line-up de production, conforte les bonnes perspectives 2018 pour le groupe. Le management confirme les objectifs annoncés de croissance et de marge pour le périmètre pro forma. Le rapport financier semestriel est disponible sur : https://mediawan.fr/fr/information-reglementee/ Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018, fin novembre 2018. Disclaimer Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces projections sont données à titre prévisionnel. Elles sont soumises aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. À propos de Mediawan Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr ANNEXES 1. Bilan consolidé au 30 juin 2018 et 31 décembre 2017 En milliers d'euros 30-juin-18 31-déc-17 Immobilisations incorporelles 319 636 209 378 Ecarts d'acquisition 180 078 96 401 Immobilisations corporelles 19 721 18 462 Autres actifs financiers 829 2 144 Impôts différés Actifs 12 288 2 390 Actifs non-courants 532 552 328 777 Stocks et en-cours 1 604 2 008 Créances clients 91 639 46 938 Autres débiteurs 50 441 14 903 Créances d'impôt 3 494 1 094 Trésorerie et équivalents de trésorerie 60 535 82 478 Actifs courants 207 714 147 422 Total Actifs 740 266 476 198 Capital 293 284 Primes liées au capital 226 442 216 181 Actions propres (43) (65) Autres réserves (37 909) 209 Résultats accumulés 3 844 (7 497) Capitaux propres, part du groupe 192 627 209 113 Intérêts minoritaires 674 597 Capitaux Propres 193 301 209 710 Emprunts et dettes financières 147 219 95 080 Autres passifs financiers 47 148 - Engagements envers le personnel 3 477 3 113 Provisions (non courantes) 6 135 7 947 Impôts différés Passifs 43 979 42 216 Passifs non courants 247 958 148 355 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 58 238 15 949 Provisions (courantes) 375 365 Fournisseurs et dettes d'exploitation 125 805 76 431 Autres passifs courants 112 690 23 177 Dettes d'impôt 1 901 2 212 Passifs courants 299 007 118 133 Total capitaux propres et passifs 740 266 476 198 2. Compte de résultat consolidé – période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 En milliers d'euros S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires 125 347 38 597 Autres produits d'exploitation 40 823 8 432 Achats et charges externes (33 480) (11 802) Charges de personnel (35 013) (10 029) Autres charges d'exploitation (13 272) (3 977) Dépréciations, amortissements et provisions nets (54 374) (10 999) Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (1 901) (980) Autres produits et charges opérationnels (4 654) (6 371) Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (10 661) (6 967) Résultat opérationnel 12 815 (4 096) Coût de l'endettement financier net (2 484) (1 312) Autres produits et charges financiers 4 634 (49) Résultat financier 2 150 (1 361) Résultat avant impôt 14 965 (5 457) Impôts sur les bénéfices (3 182) (1) Résultat après impôt 11 783 (5 458) Résultat des sociétés mises en équivalence (37) - Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées - - Résultat net total 11 746 (5 458) Part du groupe 11 341 (5 767) Part des minoritaires 405 309 Résultat par action (en €) 0,399 (0,190) Résultat dilué par action (en €) 0,385 (0,190) 3. Evolution de l’EBITDA, indicateur clé de performance du Groupe En milliers d'euros S1 2018 S1 2017 Résultat opérationnel* 12 815 (4 096) Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises* 10 661 6 967 Autres produits et charges opérationnels* 4 654 6 371 Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels)* 1 901 980 EBITDA 30 031 10 222 [*] : Tels que présentés au compte de résultat consolidé 1 Indicateurs financiers pour le premier semestre 2017 correspondant au périmètre de consolidation du groupe avec Groupe AB consolidé uniquement depuis le 1er avril 2017 (3 mois) et au périmètre retraité comme si l’acquisition de Groupe AB avait été réalisée au 1er janvier 2017 (6 mois).

2 Inclut pour S1 2018 une contribution de 0,5 M€ du corporate center.

3 EBITDA après amortissement des droits audiovisuels, hormis ceux liés aux regroupements d’entreprises.

4 Dette financière excluant les crédits de production auto-liquidatifs.

5 Croissance par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2017 retraité comme si l’acquisition de Groupe AB avait été réalisée au 1er janvier 2017 (6 mois).

6 EBITDA après amortissement des droits audiovisuels, hormis ceux liés aux regroupements d’entreprises. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180927005695/fr/

