MEDIAWAN : LCM toujours à l'Achat

LCM reste à l’Achat sur Mediawan et maintient son objectif de cours de 16,8 euros dans le sillage de ses résultats du premier semestre. Le groupe a notamment affiché un chiffre d’affaires de 188,7 millions en progression de 28,6% à périmètre constant. L’Ebitda ajusté est ressorti à 25,9 millions comparés à 30,1 millions. La marge d’Ebitda chute donc à 13,7%. Toutefois, « le catalogue (division Rights) devrait représenter plus de 15% du chiffre d’affaires vs 9% au premier semestre. Rappelons que cette division est la plus rentable et offre des marges Ebitda proches de 60% » souligne le broker.Il se dit ainsi confiant dans la capacité du groupe a atteindre un Ebitda supérieur à 55 millions pour 2019.