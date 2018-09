MEDIAWAN ORIGINALS, PREMIER PRODUCTEUR DE FICTIONS DE PRIME TIME EN FRANCE

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW) (mnémonique : MDW – ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, est fière d’annoncer que sa business unit Mediawan Originals, dédiée à la production de contenus originaux, fictions et documentaires, se positionne en tête du classement annuel des producteurs de fictions de prime time en France, publié par le magazine Ecran Total.

Avec un portefeuille de 13 sociétés de productions regroupant les meilleurs talents, le pôle Originals a produit près de 70 heures (en volume cumulé) de fictions diffusées en prime-time à la télévision ces 12 derniers mois.

Le succès des programmes premiums comme Les Bracelets rouges (Vema Production), Section de recherches (Auteurs Associés), Alice Nevers (Ego Production), Traqués (Storia) ou encore Chérif (Making Prod) qui captivent plusieurs millions de téléspectateurs à chaque diffusion, contribue largement au leadership du pôle Originals.

À noter qu’Originals produit les 3 programmes ayant enregistré la meilleure audience de la chaîne Arte cette année, Fierté (Scarlett Production), Maroni, les fantômes du fleuve (Mademoiselle Films/Love My TV), ainsi que Mélancolie Ouvrière (JPG Films).

Festival de la Fiction TV de la Rochelle 2018 : 6 fictions en compétition et hors compétition

À l’occasion de la 20e édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle qui se tient du 12 au 16 septembre prochains, 5 programmes du line-up Mediawan Originals seront présentés en compétition officielle : Sous la peau (Storia Télévision) ; Deux gouttes d’eau (Vema Production) ; Je sais tomber (Storia Télévision) ; Les rivières pourpres (Storia Télévision) ; et Dix pour cent (Mon Voisin Productions / Mother Production).

De plus, la fiction événement Papa ou Maman (Endemolshine Fiction/Chapter 2) - adaptation en série des films réalisés par Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte et Marina Foïs, qui ont attiré plus de 4.5 millions de spectateurs dans les salles –sera présentée en ouverture du Festival de la Fiction de la Rochelle.

Mediawan Originals se félicite de la large présence de ses productions à ce festival majeur pour la fiction. Les programmes sélectionnés témoignent de la puissance et de la qualité des œuvres originales que Mediawan Originals propose au grand public.

Fort de ces succès, Mediawan consolide sa position de leader européen de contenus premiums. Le groupe Mediawan poursuivra cette année le développement de programmes de qualité, portés par des marques fortes, avec toujours pour objectif de proposer à une audience française et internationale, une production originale de premier plan.

Sélection officielle du Festival de la Fiction TV de la Rochelle :

Catégorie Hors compétition :

Papa ou Maman (Daddy or Mommy)

Production : Endemolshine Fiction - Nicolas Coppermann; Chapter 2 - Dimitri Rassam

Diffusion : M6

Réalisateur : Frédéric Balekdjian

Format : 52’

Distribution : Emilie Caen, Florent Peyre, Eye Haïdara, Fanny Cottençon, Jean-Henri Compere, Marie Narbonne, Nicolas Decroly, Charlie Paulet, Ben Riga, Sébastien Pierre, Martin Swabey

Catégorie Mini-Séries :

Sous la peau (Under the skin)

Production : Storia Télévision – Thomas Anargyros

Diffusion : France 3 / RTS / RTBF

Réalisateur : Didier Le Pêcheur

Format : 2x52’

Distribution : Anne Marivin, Nicolas Gob

Catégorie Unitaire :

Deux gouttes d’eau

Production : Vema Production - Véronique Marchat

Diffusion : France 2

Réalisateur : Nicolas Cuche

Format : 90’

Distribution : Sylvie Testud, Michaël Youn, Hugo Becker, Oscar Copp, Camille Aguilar, Khalid Maadour, Marie-Christine Barrault

Je sais tomber (Falling for Love)

Production : Storia Television - Thomas Anargyros

Diffusion : Arte

Réalisateur : Alain Tasma

Format : 93’

Distribution : Benjamin Voisin, Margot Bancilhon

Catégorie Séries 52’ :

Les rivières pourpres (The Crimson Rivers)

Production : Storia Télévision - Thomas Anargyros

Diffusion : France 2 – ZDF

Réalisateur : Julius Berg

Format : 2x52’

Distribution : Olivier Marchal, Erika Sainte

Dix pour cent (Call my Agent) – Saison 3

Production : Mon Voisin Productions* - Dominique Besnehard, Michel Feller ; Mother Production - Harold Valentin, Aurélien Larger

Diffusion : France 2

Réalisateur : Antoine Garceau, Marc Fitoussi

Format : 2x52’

Distribution : Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Assaad Bouab, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy, Nicolas Maury

*Société en cours d’acquisition par Mediawan

