MEDIAWAN affiche sa confiance pour l'ensemble de l'exercice

Mediawan (+1,80% à 9,8 euros) a dévoilé hier soir son point d’activité du premier semestre. Sur la période, le groupe a dégagé un résultat net ajusté de 15 millions d’euros contre 17,8 millions un an plus tôt. L’Ebitda ressort à 25,9 millions contre 30,1 millions au premier semestre 2018. La marge a donc chuté à 13,7%. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 188,7 millions, soit une croissance de 51% ou 28,6% à périmètre constant, s'établissant comme « la vraie vedette » de cette publication selon LCM.Dans le détail, Mediawan Originals a généré sur un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros soit une croissance de 21% à périmètre et change constant. Mediawan Animation a de son côté triplé le sien à 49,5 millions.En revanche, Mediawan Rights affiche un repli de 17% de ses revenus à 17,2 millions. "Cette baisse s'explique principalement par le calendrier non-linéaire des ventes de distribution (qui dépendent de la disponibilité des droits et des fenêtres de diffusion des clients diffuseurs) et une base de comparaison exceptionnelle au premier semestre 2018", note le groupe.Enfin, Mediawan Thematics reste stable à 54 millions d'euros.Concernant ses perspectives, le groupe affiche sa confiance pour l'ensemble de l'exercice.Des volumes importants d'œuvres sont en cours de production pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, mais l'incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l'exercice 2019 sont susceptibles d'influer sur les résultats consolidés.Toutefois, la visibilité sur les développements en cours et sur des mandats signés chez Mediawan Rights permettent au groupe de confirmer une croissance organique à moyen terme supérieure à 10% et un Ebitda en progression.Une vision partagée par LCM. Selon le broker, le catalogue division Rights devrait représenter plus de 15% du chiffre d'affaires vs 9% au premier semestre. Il souligne que cette division est la plus rentable et offre des marges Ebitda proches de 60%."Nous sommes donc confiants sur la capacité du groupe à atteindre un Ebitda supérieur à 55 millions d'euros pour 2019", précise le broker, qui reste à l'Achat et maintient son objectif de cours de 16,8 euros.