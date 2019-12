MEDIAWAN annonce 2 nouvelles séries internationales en langue anglaise : « That Dirty Black Bag » co-produite par Palomar avec le studio américain BRON et « Big Five » tournée en Afrique du Sud par Gilles de Maistre

Mediawan, studio européen de création, valide sa stratégie de contenus premium en s’associant à BRON, producteur du Joker de Todd Philipps pour produire et distribuer la nouvelle série développée par Palomar : “That Dirty Black Bag”.

Après « Le Nom de la Rose » début 2019, cette nouvelle série internationale tournée en langue anglaise de 8 épisodes comportera 3 saisons. Le tournage de ce « western spaghetti post apocalyptique » devrait débuter en mai 2020 après que le casting international ait été officialisé. Le groupe Mediawan distribuera la série en France et en Italie tandis que les autres territoires (notamment les Etats-Unis) seront co-gérés avec BRON.

Ce projet fait suite à une première collaboration avec le studio américain pour l’adaptation anglaise de la série « 10 pour cent » (Call my agent !), et témoigne de la volonté du groupe de porter des projets d’envergure internationale.

Nouveau projet en Afrique du Sud pour Gilles de Maistre

Mai Juin Productions, filiale de Mediawan, annonce par ailleurs le développement de « Big Five », une nouvelle série internationale en langue anglaise tournée par Gilles de Maistre.

Après le film « Mia et le lion blanc », ce nouveau projet en Afrique du Sud prendra la forme d’une série en 10 épisodes de 26 minutes. Daniah de Villiers, jeune interprète de « Mia et le lion blanc » y tiendra le rôle principal.

