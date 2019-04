MEDIAWAN bondit après de solides résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan bondit de 9,36% à 11,68 euros après avoir affiché des résultats annuels 2018 supérieurs aux attentes, grâce à une stratégie axée sur la production et la distribution de contenus premium, facteur clé de différenciation. Ainsi, le groupe audiovisuel a affiché un résultat net part du groupe de 5 millions d'euros, contre -6,8 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'établit à 49,1 millions, contre 26,1 millions. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 258,6 millions, contre 115,7 millions, soit une progression organique de 13%." Ces résultats ressortent supérieurs à notre attente avec une très bonne performance en Ebitda. Ce qui est tiré par l'activité " Rights " notamment dont la croissance a été forte (+23%) ", a commenté Oddo BHF, qui réitère sa recommandation Achat sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 15,80 euros.Par ailleurs, l'engouement pour les séries et le documentaire a permis à Mediawan de livrer près de 100 heures de fiction et documentaire. Ainsi, la division " Originals " signe une forte progression de 32% à 88,4 millions. Une hausse, qui provient également de la contribution des sociétés nouvellement acquises.Quant à la division " Animation", le chiffre d'affaires progresse de 10% en organique, à 26,8 millions." Les perspectives sont excellentes, l'animation étant le segment le plus exporté. L'arrivée de la plateforme Disney devrait booster la monétisation de ce segment. Miraculous est un succès mondial ", souligne LCM, qui maintient sa recommandation Achat sur Mediawan, assortie d'un objectif de cours ajusté de 16,8 euros.Et Mediawan ne compte pas s'arrêter là. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance en s'appuyant sur des leviers clairement identifiés.Le groupe compte capitaliser sur la demande de contenus premium pour accélérer le développement des activités de production et la création de franchises de premier plan.Par ailleurs, il envisage d'accroître ses capacités de production à l'international et renforcer sa position via des acquisitions ciblées en Europe."Ces ambitions se traduisent par des perspectives de croissance organique rentable, de l'ordre de 10% par an en moyenne sur le chiffre d'affaires des trois prochaines années. Cette croissance permettra une progression de l'Ebitda, malgré un effet mix dilutif sur le niveau de marge opérationnelle compte tenu de la forte hausse des volumes de production", a commenté Mediawan.