Un deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell a obtenu l’accord IND (Investigational New Drug Application) de la FDA américaine autorisant le lancement de son développement clinique. Les premiers essais cliniques sur l’homme sont attendus au cours du second semestre 2019. « Nous atteignons notre objectif annoncé qui est d'obtenir au moins une autorisation d'essai clinique par an », a déclaré Christophe Douat, le Président du Directoire de MedinCell.