MEMSCAP : COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2019

MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui que son assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire s’est tenue le 24 mai 2019 à 16 heures dans les locaux de la société sis Parc Activillage des Fontaines, Bernin (38) - France.

Réunis en assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire le 24 mai 2019, les actionnaires de la société MEMSCAP, S.A. ont adopté à une large majorité l’ensemble des résolutions soumises à leur approbation à l’exception de la 16ième résolution (Délégation de compétence pour augmentation de capital au profit des salariés) rejetée suivant les recommandations du conseil d’administration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 2 897 729 actions, soit 38,87% des actions ayant le droit de vote et 3 307 927 voix, soit 41,69% du nombre total des droits de vote.

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.

