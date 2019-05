MEMSCAP : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Madame Evelyne Galiatsatos rejoint le conseil d’administration de MEMSCAP S.A. en qualité de nouvel administrateur indépendant.

Regulatory News:

MEMSCAP (Paris:MEMS) (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce ce jour la nomination d’un nouvel administrateur indépendant.

En effet, l’assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2019 a entériné la nomination de Madame Evelyne Galiatsatos en qualité d’administrateur de la société MEMSCAP S.A.

Agée de 54 ans, Evelyne Galiatsatos est directrice générale déléguée de la société Allegra Finance, société de conseil aux PME en matière de financements haut de bilan avec pour spécialité l’introduction en bourse, qu’elle a co-fondée en 2006. En tant que responsable des aspects techniques, Evelyne Galiatsatos a assuré le pilotage de plus de 75 introductions en bourse de PME, tous secteurs d’activités confondus.

Préalablement à cette fonction, Evelyne Galiatsatos a passé 8 ans au sein de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) où elle a débuté au secteur Premier Marché, en charge de l’instruction des dossiers d’opérations financières (augmentations de capital, fusions, OPA, etc.) avant d’intégrer en janvier 1994 le Service des Affaires Comptables où elle prend en charge l’analyse comptable et financière d’opérations boursières de sociétés cotées sur tous les marchés avant de revenir à la Direction des Emetteurs début 1996 pour instruire les premiers dossiers de PME candidates à la cotation sur le Nouveau marché. Après avoir quitté l’AMF en 1998 et passé un an dans une agence de communication financière, elle rejoint en tant que Directeur Associée, la société FF&T Equity (société de conseil en introduction en bourse de PME), filiale de France Finance et Technologie qui deviendra Avenir Finance Corporate en juillet 2002.

Evelyne Galiatsatos est diplômée de l’ESAE (Ecole Supérieure d’Administration des Entreprises), de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et dispose d’un DECS (Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures).

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).

Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés).

Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com.

MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris ™ - Compartiment C - Code ISIN : FR0010298620 - MEMS.

