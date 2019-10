MEMSCAP : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Madame Salomé Dubbé rejoint le conseil d’administration de MEMSCAP S.A. en qualité de nouvel administrateur.

MEMSCAP (Paris:MEMS) (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce ce jour la nomination d’un nouvel administrateur.

Conformément à l’article L 225-24 du Code de commerce, le conseil d’administration de la société MEMSCAP, S.A. a procédé en date du 25 octobre 2019 à la nomination de Madame Salomé Dubbé en qualité d’administrateur. Cette nomination, à titre provisoire entre deux assemblées générales, intervient suite à la vacance par démission du siège d’administrateur de Monsieur Joël Alanis. Le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale ordinaire la nomination de Monsieur Joël Alanis en qualité de censeur.

Diplômée de l’ESSEC, de l’Université de Sheffield et de l’IHEIE Mines ParisTech, Salomé Dubbé, âgée de 36 ans, dispose d’une expérience de 15 ans dans l’industrie de la beauté, en ayant travaillé notamment pour les groupes L’Oréal et Coty. Actuellement Executive Marketing Director de la marque IOMA (Groupe Unilever), Salomé Dubbé assure la responsabilité du développement produit, du trade marketing, du design et de la communication dans les 30 pays dans lesquels la marque est implantée.

Cette nomination provisoire effectuée par le conseil d'administration sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).

Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés).

Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com.

MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris ™ - Compartiment C - Code ISIN : FR0010298620 - MEMS.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191029005022/fr/