MEMSCAP : COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2021

MEMSCAP (Paris:MEMS) (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui que son assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire s’est tenue à huis clos le 28 mai 2021 à 16 heures dans les locaux de la société sis Parc Activillage des Fontaines, Bernin (38) - France.

En raison des mesures sanitaires imposées dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 et en application des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement français, l’assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de MEMSCAP s’est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires (à l’exception du président et des membres du bureau de l’assemblée), au siège social de la société.

Dans ces conditions, les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l’assemblée générale, via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Les actionnaires de la société MEMSCAP, S.A. ont ainsi adopté à une large majorité l’ensemble des résolutions soumises à leur approbation à l’exception de la 19ième résolution (Délégation de compétence pour augmentation de capital au profit des salariés) rejetée suivant les recommandations du conseil d’administration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 2 258 410 actions, soit 30,26% des actions ayant le droit de vote et 2 666 361 voix, soit 33,57% du nombre total des droits de vote.

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.

