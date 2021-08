MEMSCAP : – 1ER SEMESTRE 2021

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITES OPÉRATIONNELLES POSITIF À +1,0 MILLION D’EUROS

HAUT NIVEAU D’ACTIVITÉ SUR LE SECTEUR MÉDICAL

REPRISE DES VENTES DU SECTEUR AVIONIQUE MALGRÉ LA PANDEMIE DE COVID-19

ACTIVITÉ COMMUNICATIONS OPTIQUE IMPACTÉE PAR LA RÉSOLUTION D’UN INCIDENT TECHNIQUE PARVENU DANS L’USINE AMERICAINE

Chiffre d’affaires semestriel à 5,4 millions d’euros

Perte opérationnelle semestrielle limitée à 0,1 million d’euros

EBITDA semestriel positif à 0,5 million d’euros

Liquidités disponibles à 4,8 millions d’euros au 30 juin 2021 en hausse de +0,6 million d’euros

MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2021.

Chiffre d’affaires et résultats consolidés du 1er semestre 2021

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2021 s’établit à 5,4 millions d’euros (6,5 millions de dollars américains) comparé à 6,1 millions d’euros (6,7 millions de dollars américains) pour le 1er semestre 2020.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le 1er semestre 2020 est la suivante :

Secteurs / Chiffre d’affaires (En millions d’euros) 1er semestre 2021 % 1er semestre 2020 % Var. 1er sem. (M€) 2021 / 2020 (%) Avionique 2,3 44% 3,1 51% -0,7 -24% Communications optiques / Optique adaptative 0,9 17% 1,6 26% -0,7 -42% Médical / Biomédical 1,9 35% 1,2 20% +0,6 +51% Autres 0,2 5% 0,2 3% +0,1 +52% Total 5,4 100% 6,1 100% -0,7 -11%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité avionique (-0,7 million d’euros / -24% comparé au 1er semestre 2020), premier marché du Groupe représentant 44% des ventes consolidées sur le 1er semestre 2021, est compensé par le fort dynamisme de l’activité médical / biomédical dont les ventes progressent de +0,6 million d’euros / +51% par rapport au 1er semestre 2020. Il convient de noter que le secteur avionique tend à retrouver progressivement des niveaux d’activité normatifs. Les ventes afférentes à ce secteur sont ainsi en progression sur le deuxième trimestre 2021 (+0,5 million d’euros / +61% comparé au 1er trimestre 2021 et +0,2 million d’euros / +17% comparé au 2ème trimestre 2020).

Par ailleurs, l’activité communications optiques a été affectée par la résolution d’un incident technique au sein de l’usine américaine du Groupe et présente une évolution de -0,7 million d’euros / -42% par rapport au 1er semestre 2020.

* * *

Le compte de résultat consolidé du 1er semestre 2021 s’analyse comme suit :

En millions d’euros T1

2021 T2

2021 1er sem.

2021 T1

2020 T2

2020 1er sem.

2020 Chiffre d'affaires 2,7 2,7 5,4 3,4 2,7 6,1 Produits standards* Produits sur mesure 2,2 0,6 2,0 0,6 4,2 1,2 2,2 1,2 2,1 0,6 4,3 1,8 Coût des ventes (2,0) (1,9) (3,8) (2,4) (1,9) (4,3) Marge brute 0,8 0,8 1,6 1,0 0,8 1,8 % du chiffre d'affaires 28% 30% 29% 29% 29% 29% Charges opérationnelles** (0,9) (0,8) (1,7) (1,0) (0,9) (1,9) Résultat opérationnel (0,1) (0,0) (0,1) (0,0) (0,1) (0,1) Résultat financier (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 Impôt (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,1) Résultat net (0,1) (0,1) (0,2) (0,0) (0,1) (0,2)

(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes du Groupe. La publication des comptes consolidés intermédiaires condensés a été autorisée par le conseil d’administration du 31 août 2021. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Incluant le pôle dermo-cosmétique.

** Charges nettes des subventions de recherche et développement.

Le taux de marge brute consolidée sur le 1er semestre 2021 s’établit à 29% du chiffre d’affaires consolidé soit un taux identique à celui du 1er semestre 2020.

Le montant des charges opérationnelles à 1,7 million d’euros sur le 1er semestre 2021 est en baisse de 0,2 million d’euros comparé au 1er semestre 2020.

En conséquence, la perte opérationnelle du Groupe au titre du 1er semestre 2021 s’établit à 0,1 million d’euros, montant similaire au 1er semestre 2020.

Le résultat financier présente un montant net non significatif pour les 1er semestres 2021 et 2020. La charge d’impôt au titre des 1er semestres 2021 et 2020, correspond quant à elle à la variation de l’imposition différée sur la période sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Le Groupe affiche ainsi une perte nette consolidée de 0,2 million d’euros au titre des 1er semestres 2021 et 2020.

* * *

Evolution de la trésorerie du Groupe et capitaux propres consolidés

Au titre des 1er semestres 2021 et 2020, le Groupe affiche un EBITDA positif de 0,5 million d’euros. Les flux de trésorerie des activités opérationnelles sur le 1er semestre 2021 s’établit à +1,0 million d’euros contre +1,3 million d’euros au titre du 1er semestre 2020. Après prise en compte des flux de trésorerie consommés par les activités d’investissement (0,2 million d’euros) et les flux de trésorerie consommés par les activités financement (0,4 million d’euros), la trésorerie nette du Groupe progresse de 0,4 million d’euros sur le 1er semestre 2021 contre une progression de 0,9 million d’euros sur le 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2021, la Société dispose de liquidités disponibles de 4,8 millions d’euros (31 décembre 2020 : 4,2 millions d’euros) incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,4 million d’euros ainsi que la trésorerie active de la Société de 3,4 millions d’euros. Les liquidités disponibles progressent donc de +0,6 million d’euros sur le semestre.

L’endettement courant à moins d’un an, intégrant les obligations locatives telles que définies par IFRS 16, s’établit à 0,7 million d’euros au 30 juin 2021 contre un montant de 1,0 million d’euros au 31 décembre 2020.

Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2021 s’établissent à 15,7 millions d’euros contre 15,6 millions d’euros à fin décembre 2020, et bénéficient d’écarts de conversion favorables sur le 1er semestre 2021.

* * *

Analyse et perspectives

L’accélération des livraisons sur le secteur médical / biomédical lors du 1er trimestre 2021 a permis à MEMSCAP d’accompagner la montée en puissance de l’activité avionique attendue et matérialisée sur le 2ème trimestre 2021. La combinaison de ces deux activités permet à la filiale norvégienne du Groupe de continuer à traverser cette crise sans impact significatif sur son chiffre d’affaires et d’afficher une rentabilité accrue.

L’activité communications optiques, quant à elle, impactée sur ce semestre par l’incident technique parvenu en fin d’exercice précédent, bénéficie d’une progression de son carnet de commande pour le trimestre à venir.

La diversité de ses activités permet ainsi à MEMSCAP de faire face aux effets d’une crise sanitaire et économique majeure et de continuer à d’accroitre sa position de liquidités disponibles, soit 4,8 millions d’euros à fin juin 2021, notamment grâce à un EBITDA positif sur le premier semestre 2021.

L’impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. MEMSCAP va continuer d’évaluer régulièrement l’impact de la Covid-19 sur son activité.

MEMSCAP poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d’une flexibilité accrue de ses capacités de production.

* * *

Réunion SFAF : le 7 septembre 2021

Résultats du 3ème trimestre 2021 : le 26 octobre 2021

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).

Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés).

Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com.

MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris ™ - Compartiment C - Code ISIN : FR0010298620 - MEMS.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2021

30 juin

2021 31 décembre

2020 €000 €000 Actifs Actifs non-courants Immobilisations corporelles.................................................................................... 1 565 1 693 Immobilisations incorporelles................................................................................. 7 297 7 305 Actifs au titre de droits d’utilisation........................................................................ 5 487 5 486 Autres actifs financiers non-courants...................................................................... 1 437 1 217 Actifs d’impôt différé.............................................................................................. 238 284 16 024 15 985 Actifs courants Stocks.................................................................................................................... 2 535 2 604 Clients et autres débiteurs...................................................................................... 2 295 2 558 Paiements d’avance................................................................................................ 477 306 Autres actifs financiers courants............................................................................. 58 58 Trésorerie et équivalents de trésorerie................................................................... 3 353 2 952 8 718 8 478 Total actifs 24 742 24 463 Capitaux propres et passifs Capitaux propres Capital émis............................................................................................................ 1 869 1 869 Primes d’émission................................................................................................... 17 972 18 783 Actions propres...................................................................................................... (133) (133) Réserves consolidées.............................................................................................. (1 037) (1 752) Ecarts de conversion............................................................................................... (2 949) (3 178) 15 722 15 589 Passifs non-courants Obligations locatives............................................................................................... 5 093 5 126 Emprunts portant intérêt........................................................................................ 278 348 Passifs liés aux avantages au personnel................................................................... 102 35 5 473 5 509 Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs............................................................................ 2 787 2 317 Obligations locatives............................................................................................... 571 582 Emprunts portant intérêt........................................................................................ 170 447 Provisions............................................................................................................... 19 19 3 547 3 365 Total passifs 9 020 8 874 Total des capitaux propres et passifs 24 742 24 463

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2021

1er semestre

2021 1er semestre

2020 Activités poursuivies €000 €000 Ventes de biens et services..................................................................................... 5 382 6 073 Produits des activités ordinaires............................................................................ 5 382 6 073 Coût des ventes...................................................................................................... (3 811) (4 307) Marge brute........................................................................................................... 1 571 1 766 Autres produits....................................................................................................... 174 91 Frais de recherche et développement..................................................................... (755) (868) Frais commerciaux.................................................................................................. (312) (368) Charges administratives.......................................................................................... (816) (768) Résultat opérationnel............................................................................................ (138) (147) Charges financières................................................................................................ (75) (77) Produits financiers.................................................................................................. 50 92 Résultat avant impôt.............................................................................................. (163) (132) Produit / (charge) d’impôt sur le résultat................................................................ (47) (50) Résultat net des activités ordinaires...................................................................... (210) (182) Résultat net de l’ensemble consolidé..................................................................... (210) (182) Résultats par action : - de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère............................................................. € (0,028) € (0,024) - dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère............................................................. € (0,028) € (0,024)

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2021

1er semestre

2021 1er semestre

2020 €000 €000 Résultat net de l’ensemble consolidé........................................................................... (210) (182) Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi............................................. -- -- Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat..................................... -- -- Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat.......................................... -- -- Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat Variation de juste valeur sur actifs financiers non-courants........................................... 114 (181) Ecarts de change résultant des activités à l'étranger...................................................... 229 (726) Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat.................................. -- -- Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat............... 343 (907) Total des autres éléments du résultat global nets d’impôts......................................... 343 (907) Résultat global consolidé............................................................................................. 133 (1 089)

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2021

(En milliers d’euros, sauf données par action) Nombre Capital Primes Actions Réserves Ecarts de Total capitaux d’actions émis d’émission propres consolidées conversion propres €000 €000 €000 €000 €000 €000 Solde au 1er janvier 2020.............................................. 7 468 340 1 867 18 775 (131) (1 204) (2 601) 16 706 Résultat net de l’ensemble consolidé............................ -- -- -- -- (182) -- (182) Autres éléments du résultat global nets d’impôts.......... -- -- -- -- (181) (726) (907) Résultat global du 1er semestre 2020............................ -- -- -- -- (363) (726) (1 089) Augmentations de capital............................................. 8 562 2 8 -- -- -- 10 Opérations sur titres auto-détenus............................... -- -- -- (10) -- -- (10) Solde au 30 juin 2020................................................... 7 476 902 1 869 18 783 (141) (1 567) (3 327) 15 617 Solde au 1er janvier 2021.............................................. 7 476 902 1 869 18 783 (133) (1 752) (3 178) 15 589 Résultat net de l’ensemble consolidé............................ -- -- -- -- (210) -- (210) Autres éléments du résultat global nets d’impôts.......... -- -- -- -- 114 229 343 Résultat global du 1er semestre 2021............................ -- -- -- -- (96) 229 133 Imputation du report à nouveau sur les primes d’émission.................................................................... -- -- (811) -- 811 -- -- Opérations sur titres auto-détenus............................... -- -- -- -- -- -- -- Solde au 30 juin 2021................................................... 7 476 902 1 869 17 972 (133) (1 037) (2 949) 15 722

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2021

1er semestre

2021 1er semestre

2020 €000 €000 Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : Résultat net de l’ensemble consolidé............................................................................ (210) (182) Ajustements pour : Amortissements et provisions................................................................................. 591 582 Annulation des plus et moins-values de cession d’actifs........................................... 31 (11) Autres éléments non monétaires............................................................................ 88 54 Créances clients............................................................................................................ 212 361 Stocks........................................................................................................................... 146 254 Autres débiteurs........................................................................................................... (127) 68 Dettes fournisseurs....................................................................................................... 229 (18) Autres créditeurs.......................................................................................................... 27 187 Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles............. 987 1 295 Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d’investissement : Acquisition d’immobilisations....................................................................................... (56) (413) Revente / (achat) d’actifs financiers.............................................................................. (111) (185) Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d’investissement.......... (167) (598) Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : Financement par emprunts et assimilés........................................................................ -- 500 Remboursement d’emprunts et assimilés...................................................................... (104) (79) Remboursement des obligations locatives..................................................................... (303) (281) Produits nets perçus sur les exercices d’options de souscription d’actions..................... -- 10 Revente / (achat) d’actions propres.............................................................................. -- (10) Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement............. (407) 140 Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie....................... 12 65 Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie............. 425 902 Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture.................................. 2 928 1 990 Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture..................................... 3 353 2 892

