MET Group compte deux nouveaux membres au conseil d'administration

Zurich (awp) - La société énergétique MET Group annonce lundi l'arrivée de deux nouveaux membres à son conseil d'administration au 1er septembre. Jean-François Cirelli et Charles-Eduard van Rossum rejoignent le conseil comme directeurs non-exécutifs.

Jean-François Cirelli est président de Blackrock France, Belgique et Luxembourg. Il a été vice-président directeur général délégué d'Engie et président-directeur général de Gaz de France. Il a également rempli plusieurs fonctions, notamment au Trésor du Ministère de l'Economie et des Finances français.

Charles-Eduard van Rossum est président de Ravel & Co., établissement bancaire d'investissement à Paris. Il est un ex-directeur général et chef d'exploitation pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Goldman Sachs.

Ils apportent au groupe "leur vaste expérience de fusions et acquisitions, de gestions d'investissements et du secteur énergétique connexe", selon le communiqué. Les autres membres du conseil sont le président Csaba Lantos (ancien président du Conseil de surveillance de la Bourse de Budapest), le directeur général Benjamin Lakatos et Johannes Niemetz, directeur financier.

MET Group est actif sur le marché européen du gaz naturel, de l'électricité et du pétrole. Ses filiales sont présentes dans 15 pays. En 2018, il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,72 milliards d'euros (environ 11,6 milliards de francs suisses). Le groupe appartient à 100% à ses dirigeants et employés. Il en compte plus de 1700.

