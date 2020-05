MFEX nomme un Directeur des opérations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MFEX, plateforme indépendante spécialisée dans la distribution de fonds, a nommé Jean Devambez en tant que Chief Operating Officer (Directeur des opérations) du groupe à compter du 6 mai 2020. Il apporte sa longue expérience de l’industrie des fonds et son expérience avérée dans les opérations au niveau mondial, la transformation des activités, l’innovation et le digital.En tant que COO du groupe, il supervisera les activités Trading & Custody, Collecte de Rétrocessions, Administration des accords de Distribution et Data Solution à l'échelle mondiale.Il sera en charge de la qualité du service délivré aux clients, de la gestion du modèle opérationnel global, de l'intégration des clients et partenaires stratégiques et de l'accélération de la feuille de route digitale du groupe. Il rejoint le comité exécutif.Il rejoint MFEX depuis BNP Paribas Securities Services où il a passé les 12 dernières années en tant que Responsable France des Opérations d'Asset & Fund Services, Responsable Global des Produits & Solutions et, plus récemment, Responsable Global de l'Innovation et du Développement des nouveaux Business Models.