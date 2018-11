MFEX rachète la plateforme technologique GFP à RBC I&TS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MFEX, l’un des leaders de la distribution mondiale de fonds, continue son expansion en Europe et en Asie grâce à l’accord conclu avec RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS), filiale de Royal Bank of Canada. Dans le cadre d’un partenariat à long terme, le premier acquiert la plateforme technologique GFP (Global Fund Platform) de distribution du second afin de fournir ses services à RBC I&TS et ses clients.La technologie GFP de RBC I&TS, qui assure l'acheminement des ordres, l'exécution des transactions, leur règlement, la collecte des encours et le traitement des commissions relatives aux fonds commun de placement, fonds d'investissement alternatif et ETF, sera transférée à MFEX dans le cadre de l'acquisition.Les clients utilisateurs de GFP continueront à bénéficier des services de RBC I&TS, avec en plus, un accès aux expertises spécialisées de MFEX, à ses nouveaux services digitaux et à ses capacités de distribution mondiale et automatisées de fonds."Ce partenariat, ainsi que nos récentes acquisitions, qui portent les actifs sous administration à 194 milliards d'euros, renforcent notre rôle de premier plan en tant qu'expert indépendant de la distribution de fonds à l'échelle mondiale" a déclaré Olivier Huby, co-Directeur général de MFEX.A l'occasion de cette opération, MFEX poursuit son expansion géographique via l'ouverture de nouveaux bureaux à Londres, au Luxembourg et à Kuala Lumpur de manière à être toujours plus proches de ses clients, tant distributeurs que sociétés de gestion.La confirmation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités locales.