MGEN devient membre fondateur de la Chaire Unesco « Educations & Santé »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MGEN (Mutuelle générale de l'Éducation nationale), mutuelle du groupe Vyv, est devenu membre fondateur de la Chaire Unesco "EducationS & Santé". Inaugurée le 10 octobre 2018 au siège de l'Unesco, cette chaire a pour ambition de donner à chaque enfant et à chaque jeune les moyens de prendre en charge sa propre santé.À travers des pôles Recherche et Formation, la Chaire "Educations & Santé" renforce les liens entre les universités, les décideurs, les praticiens et la société civile pour optimiser les transferts de connaissances. Elle s'appuie sur un réseau de 70 universités et associe des représentants de 15 pays, en Europe et en Afrique. Couplée à un centre collaborateur OMS, la Chaire Unesco s'inscrit dans la perspective des objectifs de développement durable des Nations Unies."Nous savons qu'à travers les élèves, c'est toute une population importante que nous touchons. En nous engageant dans cette chaire Unesco, nous poursuivons un objectif solidaire : la promotion de la santé partout, pour tous" a expliqué Roland Berthilier, président du groupe MGEN.