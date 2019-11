MGEN et FFEPGV signent un partenariat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV) ont signé une convention de partenariat jusqu'au 31 août 2020. Les deux entités s'associent afin de permettre aux adhérents MGEN la découverte et l'initiation à des activités physiques et sportives EPGV."Le groupe s'attache à promouvoir le sport santé, ici avec la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gym Volontaire. Au-delà des bienfaits de la pratique d'une activité physique sur la santé, ces activités sont des vecteurs d'éducation citoyenne, d'inclusion sociale et de promotion de l'estime de soi. MGEN développe également des solutions innovantes de promotion du sport santé", a déclaré Roland Berthilier, président du groupe MGEN.