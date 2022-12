Après la pénurie, le surplus. Alors que la demande en gadgets électroniques s’affaisse, les stocks de puces gonflent et poussent les fabricants de semi-conducteurs à réduire leur production, leurs coûts et leur main d'œuvre. Micron Technology, HP, Dell Technologies, Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm et Nvidia sont notamment concernés.

