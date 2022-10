MICROSOFT, APPLE, META, ORACLE : quand la FTC investit dans les groupes qu'elle poursuit

Peut-on vraiment être juge et partie ? Les membres de la commission américaine du commerce, censés réguler les grandes techs et enquêter sur leurs pratiques, ont massivement investi dans ces mêmes entreprises, Microsoft, Google (Alphabet), Meta, Oracle, AT&T et Amazon, entre 2016 à 2021. Et ce, plus que n’importe quelle autre agence fédérale, dévoile le Wall Street Journal. Les responsables de la FTC possédaient des actions dans 22 des 60 entreprises contre lesquelles ils ont engagé des poursuites.

