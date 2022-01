MICROSOFT : l'intégration ESG d'Activision pose problème

Le deal Microsoft-Activision pose des problèmes de concurrence, mais pas que, des problèmes de développement durable aussi. Microsoft a élaboré des politiques environnementales, sociales et de gouvernance ambitieuses de longue date et prévoit de compenser toutes ses émissions historiques de gaz à effet de serre. Problème : Activision est loin derrière, et combler l'écart entre les politiques ESG des deux entreprises se révèle ardu.

A voir ici :