Paris, le 23/06/2020

Leader sur les Small & Midcaps en France, MIDCAP PARTNERS est fière d'avoir accompagné l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de LUMIBIRD et se félicite de son large succès. Au total, 61.6 M€ ont été demandés pour une levée de fonds de 36.3 M€ clause d'extension incluse (4 037 015 nouvelles actions à 9 €), soit un taux de souscription de 195 %. Le prix d'émission faisait apparaître une décote de -7,1 % par rapport au cours de clôture au 20 mai 2020.

Les 36,3 M€ levés seront affectés au financement d'éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers. Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de LUMIBIRD, « Les fonds levés à travers cette opération vont nous permettre de poursuivre le déploiement de notre stratégie de croissance externe, en saisissant de nouvelles opportunités d'acquisition sur nos marchés stratégiques. Je remercie nos actionnaires – professionnels et privés – de leur confiance et de leur fidélité, en particulier dans la période de crise que le monde traverse aujourd'hui. Ces nouvelles ressources financières ont d'autant plus de valeur dans ce contexte. »

Charles-Henri Berbain déclare : « Nous sommes ravis du succès de cette opération. Elle illustre parfaitement la capacité d'accompagnement dans la durée de Midcap Partners auprès des émetteurs. Il s'agit de la 3ème opération de levée de fonds conduite par les équipes de Midcap Partners pour le compte de Lumibird et nous sommes très fiers de participer au développement d'un groupe tel que Lumibird. »

Marc Le Flohic déclare : « Nous remercions les équipes de Midcap Partners qui nous accompagnent depuis près de 2 ans. Ils nous ont notamment permis d'élargir notre visibilité auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu'en Europe. »

Avec cette très belle opération, MIDCAP PARTNERS confirme une nouvelle fois sa stratégie d'accompagnement globale des problématiques de financement de haut de bilan des PME-ETI européennes. A travers ses bureaux de Paris et Londres, MIDCAP PARTNERS offre aux émetteurs une couverture exhaustive des investisseurs européens, tant en actions qu'en obligations.

A propos de LUMIBIRD

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie). Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 560 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d'affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

A propos de Midcap Partners

MIDCAP PARTNERS est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autres part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 50 opérations sur les 5 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKET membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur EURONEXT GROWTH.

Contact Corporate Finance :

Charles-Henri Berbain, Managing Partner | +33 (0)1 55 04 04 45 | chberbain@midcapp.com

Alice Aymé, Head of Corporate Finance | +33 (0)1 53 57 51 00| aayme@midcapp.com

Contact presse :

Anastasiya Sapayeva, Ghita Farage

+33 1 55 04 04 40 | marketing@midcapp.com | www.midcapp.com

