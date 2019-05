Paris – le 28 mai 2019

MIDCAP PARTNERS, qui a accompagné LUMIBIRD en tant que chef de file et teneur de livre de sa récente augmentation de capital, se félicite du vif succès rencontré par l'opération. Celle-ci, conduite par placement privé auprès d'investisseurs français et étrangers, a permis une levée de fonds d'un montant brut de 25 M€ accompagnée d'un élargissement significatif de l'actionnariat du groupe.

Le placement a représenté 10% du capital, soit 1,68 million de nouvelles actions ordinaires émises au prix de 15.00€/action, faisant ressortir une décote de 10.7% sur le cours de clôture avant lancement de l'opération.

Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d'éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers. En cas de non réalisation des projets de croissance externe, la Société s'est engagée à consacrer tout ou partie du produit net de l'augmentation de capital à des investissements internes, notamment à des projets de recherche et développement.

Marc Le Flohic, président de LUMIBIRD déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux fonds à notre capital venant de France et d'Europe. L'accompagnement de Midcap Partners tout au long du process nous a permis d'orchestrer de façon optimale ce financement et d'avoir de nouveaux actionnaires de grande qualité, qui ont été sensibles au business model de notre groupe et qui nous donnent les moyens de nos fortes ambitions ».

MIDCAP PARTNERS confirme une nouvelle fois sa stratégie d'accompagnement global des problématiques de financement bas et haut de bilan des PME et ETI européennes, en réalisant la première augmentation de capital sur le marché règlementé d'Euronext Paris en 2019 !

A travers ses bureaux de Paris et Londres, MIDCAP PARTNERS offre aujourd'hui aux émetteurs une couverture exhaustive des investisseurs européens, tant en actions qu'en obligations.

Charles-Henri Berbain, président de MIDCAP PARTNERS: « LUMIBIRD connaît une croissance continue, sous l'impulsion de Marc Le Flohic, et est sans doute l'une des plus belles histoires de croissance dans le secteur du Laser en Europe. Mon sentiment est que nous ne sommes encore qu'au début d'une fabuleuse histoire entrepreneuriale. C'est avec grand plaisir que nous avons conseillé le management et exploré avec lui différentes solutions de financement afin de mettre en place la solution optimale. MIDCAP PARTNERS propose aujourd'hui toutes les solutions de financement, de la dette à l'action en passant par des instruments hybrides. Et cette stratégie de « One stop Shop » proposant des solutions sur mesure à nos clients, nous a permis en 5 ans de lever plus de 1,5 Milliard d'euros en Equity, et près de 700 M€ de financements levés ou conseillés sur les 24 derniers mois. »

À propos de Lumibird

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usage scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie). Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 500 collaborateurs et plus de 100M€ de chiffre d'affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

www.lumibird.com

À propos de Midcap Partners

MIDCAP PARTNERS est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé plus de 50 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth.

www.midcapp.com

Contact presse: Anastasiya SAPAYEVA, Ghita FARAGE

01 55 04 04 40 / marketing@midcapp.com

