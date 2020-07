MIDCAP PARTNERS CONSEIL EXCLUSIF DE FOCUS HOME INTERACTIVE POUR SON FINANCEMENT DE 46 M EUR

Paris, le 13 juillet 2020

Dans le cadre de sa stratégie de développement et d'acquisitions, Focus Home Interactive a mis en place un financement structuré pour un montant total de 46 millions d'euros. Celui-ci est composé d'une part de plusieurs lignes de crédits long terme (à hauteur de 23,5 millions d'euros) et d'un crédit renouvelable (à hauteur de 15 millions d'euros) et d'autre part de deux lignes de crédits moyen et long terme (à hauteur de 7,5 millions d'euros) auprès de Bpifrance. Ce financement a été signé à des conditions attractives et la durée de l'engagement des prêteurs démontre une fois de plus la crédibilité et la robustesse du modèle économique du Groupe et le potentiel de ses ambitions à long terme. Midcap Partners était conseil exclusif de Focus Home Interactive.

Jürgen Goeldner, Président du Directoire de Focus Home Interactive, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir été conseillé par Midcap Partners pour la mise en place de ce financement de 46 millions d'euros qui permet de soutenir notre développement et notre stratégie d'acquisitions comme celle récemment annoncée de Deck 13. Ce financement sur mesure a été mis en place auprès de partenaires financiers de premier plan dans des conditions très attractives et la durée d'engagement des prêteurs confirme la qualité de crédit de la société. »

Charles-Henri Berbain, Président de Midcap Partners et Matthias Kuntz, Senior advisor : « Nous sommes fiers d'accompagner Focus Home Interactive dans sa stratégie de financement. Les prêteurs ont été très sensibles à la qualité du management et au profil de croissance et de gestion de Focus Home Interactive. Les différentes tranches mises en place auprès de partenaires français et européens de premier plan permettent d'optimiser la durée et le coût moyen de financement. Midcap Partners démontre une nouvelle fois son savoir-faire en termes de conseil et de levée de dette, et sa présence active sur le segment du contenu et du jeux vidéo. Avec plus de 1 Milliard d'euros de dettes conseillées et/ou levées depuis le début du lancement de l'activité il y a 2 ans, Midcap Partners témoigne de fortes capacités à accompagner, en toute indépendance, les small et midcap européennes dans leur stratégie d'optimisation de leurs financements. »

A propos de Focus Home Interactive

Focus Home Interactive est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. Focus a produit et lancé au cours de ces dernières années de nombreux titres originaux, devenus de véritables références. Focus Home Interactive publie des jeux vidéo sur les principales plateformes du marché : consoles de salon et PC. Les jeux édités par Focus sont disponibles en magasins et en téléchargement dans le monde entier. Le catalogue de l'éditeur s'enrichira de titres très attendus au cours des prochains mois avec Vampyr, Call of Cthulhu, Insurgency : Sandstorm, Greedfall, A Plague Tale, Necromunda : Underhive Wars et bien plus encore.

A propos de Midcap Partners

Midcap Partners est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autres part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 50 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur EURONEXT GROWTH.

Contact Corporate Finance:

Charles-Henri Berbain, Managing Partner

Alice Aymé, Head of Corporate Finance

Matthias Kuntz, Senior Advisor

Contact presse :

Anastasiya Sapayeva, Ghita Farage

+33 1 55 04 04 40 | marketing@midcapp.com | www.midcapp.com

