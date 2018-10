Paris, le 1er octobre 2018 – Fundamental Partners, conseil exclusif, et Midcap Partners, agent placeur, font part du vif succès rencontré par l'émission obligataire de Bertrand Restauration auprès de fonds de dette et d'assureurs. La confiance des investisseurs dans le modèle économique et le profil de crédit du groupe s'est illustrée par une forte sursouscription de cette émission.

Au travers de cette opération, Fundamental Partners et Midcap Partners affirment ainsi une nouvelle fois leur stratégie d'accompagnement global de haut et bas de bilan des petites et moyennes entreprises. S'appuyant notamment sur une capacité de placement très étoffée, Midcap Partners offre aux émetteurs une couverture exhaustive des investisseurs européens tant en actions qu'en obligations. Fundamental Partners a structuré le financement et MidCap Partners a réalisé le placement privé.

Bertrand Restauration est une filiale du Groupe Bertrand, premier groupe de restauration indépendant français, avec 26 000 collaborateurs en France et dans le monde. Bertrand Restauration, division de restauration traditionnelle non cotée du groupe qui intègre près de 250 restaurants en propre et en franchise, est active sur 5 segments :

Grandes brasseries : L'Alsace, Brasserie Lipp, Au Pied de Cochon, La Lorraine, Le Procope…

Restauration traditionnelle : Quai Ouest, L'Ile, Les Deux Stations, Auteuil, Polpo, Le Sud, Flora Danica, Copenhague, Grand Café Capucines.

Luxe ; Angelina

Concessions & événementiel

Réseaux : Au Bureau, Café Leffe, Bert's, Volfoni

Fundamental Partners et MidCap Partners ont structuré cette nouvelle émission EURO PP à 6 ans 100% in fine, qui permet au groupe de rationaliser ses financements, notamment à la suite de l'intégration des brasseries Frères Blanc acquises en 2016 ; tout en réduisant ses frais financiers, elle apporte au groupe les moyens d'accompagner sa forte croissance, notamment sur le segment « Au Bureau » et d'exécuter son plan de développement (ouvertures de restaurants en propre et en franchise) jusqu'en 2024.

Olivier Bertrand, Président du Groupe Bertrand et Olivier Grumbach, Directeur Général Délégué du Groupe Bertrand : « Nous sommes heureux d'avoir, à notre tour de table, des partenaires financiers de long terme pour financer le développement de Bertrand Restauration. La gestion du Groupe et le modèle diversifié de concepts de restauration, sur lesquels Bertrand Restauration évolue, ont séduit de nombreux prêteurs. Ce financement montre la confiance dans Bertrand Restauration et son modèle unique. L'accompagnement de Fundamental Partners et la capacité de placement de MidCap Partners nous ont permis de structurer ce financement dans d'excellentes conditions ».

Matthias Kuntz, Président de Fundamental Partners et Charles-Henri Berbain, Président de MidCap Partners : « Les prêteurs ont été très sensibles à la structure proposée, la vision d'Olivier Bertrand, la qualité de son management, et au profil de croissance de Bertrand Restauration. Fundamental Partners et MidCap Partners démontrent une nouvelle fois leurs capacités de conseil, de structuration et de placement sur des financements de taille importante. »

À propos de FUNDAMENTAL PARTNERS

Fundamental Partners est une société de conseil indépendante crée en 2017 basée à Paris et dédiée aux mid cap européennes. La société assiste ses clients (sociétés cotées ou privées) sur des sujets de financements (bancaire, obligataire, high yield) et de recomposition actionnariale (cessions de blocs, levée pré IPO…). En un an, la société est devenue un acteur majeur avec notamment plus de 300 millions d'euros de financements bancaires et obligataires arrangés et/ou conseillés pour le compte de sociétés et d'entrepreneurs de premier plan.

À propos de MIDCAP PARTNERS

Midcap Partners est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre du marché d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth.

Bertrand Restauration

www.groupe-bertrand.com

59 rue de Tocqueville 75017 PARIS

Orrick Rambaud Martel

Conseil de l'émetteur

Emmanuel Ringeval

eringeval@orrick.com

31 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris

Fundamental Partners

Matthias Kuntz,

contact@fundpart.com

www.fundpart.com

10 rue de la Paix 75002 Paris

Midcap Partners

Charles-Henri Berbain

contact@midcapp.com

www.midcapp.com

42 rue Washington 75008 Paris

Kramer Levin Naftalis et Frankel

Conseil de l'arrangeur

Hubert De Vauplane

hdevauplane@kramerlevin.com

Manaf Triqui

mtriqui@kramerlevin.com

www.kramerlevin.com

47 Avenue Hoche, 75008 Paris

