Paris - le 10 avril 2019

Midcap Partners confirme sa stratégie d'accompagnement global des problématiques de financement bas et haut de bilan des Small & Mid Caps. A travers ses bureaux de Paris et Londres, Midcap Partners offre aujourd'hui aux émetteurs une couverture exhaustives des investisseurs européens tant en actions qu'en obligations. Depuis le début de l'année 2019 Midcap Partners a ainsi arrangé ou conseillé plus de 200M€ de dette pour le compte de différentes entreprises.

Midcap Partners a été en charge du placement privé d'une obligation à maturité 2024 de HLD Europe, la holding d'investissement dirigée par Jean-Bernard Lafonta et Jean-Philippe Hecketsweiler, et Fundamental Partners était conseil de la société. HLD Europe est une holding entrepreneuriale créée en 2010. Ses fondateurs et actionnaires sont Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet (actuel CEO du groupe Generali). HLD Europe a pour actionnaires des entrepreneurs de premier plan, notamment Claude Bébéar (fondateur de la compagnie d'assurance AXA), Norbert Dentressangle (fondateur du groupe éponyme), ainsi que les familles Decaux (fondatrices du groupe de mobilier urbain JC Decaux) et De Agostini en Italie.

Charles-Henri Berbain, président de Midcap Partners : « « Midcap Partners propose aujourd'hui toutes les solutions de financement de la dette à l'action. Dans une stratégie de « One stop Shop » nous permettant d'optimiser des solutions sur mesure pour nos clients, nous sommes un des leaders du financement des Small & Mid Caps avec plus de 1,5 Milliard d'euros levés en 5 ans. »

À propos du HLD Europe

HLD Europe détient aujourd'hui des marques grand public telles que Filorga, SVR, Coyote, Kiloutou ainsi que le groupe de santé à domicile Elivie et le salon créateur Tranoi. La vocation d'HLD Europe est d'investir à long terme dans des entreprises européennes afin de les accompagner dans leur développement international et de renforcer leur leadership. HLD Europe s'intéresse aux entreprises qui s'inscrivent dans une démarche entrepreneuriale offrant des potentiels de croissance organique ou externe, d'amélioration de la performance opérationnelle et de développement international.

À propos de Midcap Partners

Midcap Partners est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé plus de 45 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth.

www.midcapp.com

