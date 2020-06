MIDCAP PARTNERS conforte son leadership sur les Small et Mid Caps avec la réalisation de 5 opérations et la signature de 7 nouveaux contrats de Corporate Broking sur le S1 2020 malgré la crise sanitaire COVID-19

Paris, le 30/06/2020

Leader sur les Small & Midcaps en France, Midcap Partners est fier d'annoncer la réalisation de 4 opérations de financement, une opération de reclassement ainsi que la signature de 7 nouveaux contrats de corporate broking sur le S1 2020 malgré la crise sanitaire COVID-19.

Midcap Partners, en tant que Coordinateur global et Teneur de Livre de l'IPO de NACON, a conduit début mars la plus importante introduction en bourse de ce début d'année, opération sursouscrite près de 4 fois et qui a permis de lever 110 M€.

Midcap Partners a également accompagné Lumibird lors de sa dernière augmentation de capital, en tant que conseil financier de l'opération et agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, Chef de File et Teneur de Livre dans le cadre de l'Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription. 61.6 M€ ont été demandés par les investisseurs pour un montant total levé de 36.3 M€ clause d'extension incluse. 95% des DPS ont été exercés et 31.5 M€ ont été demandés à titre réductible, attestant de la franche réussite de l'opération malgré un contexte de marché très perturbé par la crise sanitaire.

Au cours du premier semestre 2020, Midcap Partners a par ailleurs significativement renforcé son portefeuille clients en Corporate Broking en signant 7 contrats avec de nouveaux s émetteurs, tant en France qu'en Italie.

A propos de Midcap Partners

MIDCAP PARTNERS est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autres part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 50 opérations sur les 5 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur EURONEXT GROWTH.

Contact Corporate Finance :

Charles-Henri Berbain, Managing Partner | +33 (0)1 55 04 04 45 | chberbain@midcapp.com

Alice Aymé, Head of Corporate Finance | + 33 (0)1 53 57 51 00| aayme@midcapp.com

Contact presse :

Anastasiya Sapayeva, Ghita Farage

+33 1 55 04 04 40 | marketing@midcapp.com | www.midcapp.com

