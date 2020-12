Paris, le 02 Décembre 2020

Midcap Partners a agi en tant que conseil exclusif du groupe Lumibird pour la mise en place d'un financement structuré d'un montant total de 140 millions d'euros.

Le financement est composé d'une part d'un financement bancaire à hauteur de 100M€ et d'autre part d'un financement obligataire EURO PP « à impact social » de 40M€.

Ce financement a été signé à des conditions très attractives, le montant et la durée de l'engagement des prêteurs (jusqu'à 7 ans) démontrant une fois de plus la qualité de crédit du groupe Lumibird et la robustesse de son modèle de développement par croissance organique et externe.

Marc Le Flohic, Président Directeur Général du groupe Lumibird déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir été conseillés une nouvelle fois par Midcap Partners pour la mise en place dans des conditions optimales de ce financement de 140 millions d'euros qui permet de soutenir notre développement et notre stratégie ambitieuse d'acquisitions comme celle récemment de Ellex Medical en Australie. L'émission d'obligations EURO PP à Impact souligne à quel point l'emploi est un enjeu majeur pour notre groupe et notamment à Lannion. Avec ces covenants d'Impact, le groupe s'engage également de manière volontariste dans l'inclusion des personnes à handicap. »

Charles-Henri Berbain, Président de Midcap Partners et Matthias Kuntz, Senior Advisor : « Nous sommes fiers d'accompagner une nouvelle fois Lumibird dans son développement. Les prêteurs bancaires et les investisseurs Euro PP ont été très sensibles au positionnement de Lumibird sur des marchés diversifiés et en forte croissance. Midcap Partners démontre une nouvelle fois son savoir-faire en termes de conseil et de levée de dette. Avec plus de 2 milliards d'euros de dettes conseillées et/ou levées en 3 ans, Midcap Partners confirme sa capacité à accompagner, en toute indépendance, les Small et Mid-Caps européennes dans leurs stratégies d'optimisation de leurs financements. »

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP était le conseil juridique des investisseurs obligataires.

Strateys était le conseil juridique de Lumibird.

Crédit Agricole Côtes d'Armor était l'arrangeur et agent de la dette bancaire.

Principaux intervenants sur l'opération :

Lumibird : Pierre Vallalta, Aude Nomblot-Gourhand

Conseil de la société : Midcap Partners (Matthias Kuntz, Charles-Henri Berbain, Kevin Rolland, Alice Aymé)

Dette Bancaire : Crédit Agricole Côtes d'Armor (Gaëtan Pasquier, Xenia Louis), Arkéa, Banque CIC Ouest, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d'Epargne Bretagne- Pays de Loire, LCL

Obligations EURO PP : Artemid (Cédric Lalain, Camille Poirée), Eiffel IG (Antoine Maspetiol, André Gonçalves, Marie Burseaux), La Banque Postale AM (Anne-Lise Allard, Céline Autran), SP Gestion (Isabelle Bourrier)

Avocats Société : Strateys (Stéphane Bourdais, Marie Chainay)

Avocats Prêteurs EURO PP : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Manaf Triqui, Hubert de Vauplane)

A propos de MIDCAP PARTNERS

Midcap Partners est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid-Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé et exécuté plus de 60 opérations depuis 2013 levant ainsi pour le compte de ses clients plus de 4Mds d'euros en fonds propres et en instruments de dette. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets, UK, LLP membre du marché d'Euronext Paris et Listing Sponsor sur Euronext Growth.

A propos de LUMIBIRD

Lumibird est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser à diodes et de laser à fibres, le groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense / spatial, capteurs LiDAR) et médicaux (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Fort de plus de 800 collaborateurs, Lumibird a réalisé en 2019 plus de 110M€ de chiffre d'affaires en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de Lumibird sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 - LBIRD

