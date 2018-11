MIDTERMS-Des célébrités de Hollywood réunies pour inciter les jeunes à voter

LOS ANGELES, 3 novembre (Reuters) - Une cinquantaine de personnalités de Hollywood seront réunies lundi soir pour une émission spéciale, baptisée "Téléthon pour l'Amérique" et qui sera diffusée en direct sur internet, destinée à inciter les jeunes Américains à voter lors des élections de mi-mandat prévues le lendemain.

Le taux de participation aux "midterms" est traditionnellement plus bas que pour l'élection présidentielle. Seulement 25% des jeunes de 18-29 ans ont dit être certains de voter lors du scrutin, le pourcentage le plus bas parmi les différentes catégories d'âges des électeurs, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Ce "Téléthon pour l'Amérique" a pour but de recueillir non pas des promesses de dons mais des promesses de votes, à effectuer par téléphone auprès d'un standard composé d'acteurs et de comédiens de Hollywood.

Les organisateurs de l'événement déclarent que la démarche n'est pas partisane. Toutefois accroître le taux de participation chez les jeunes pourrait bénéficier aux démocrates; 40% des jeunes de 18-29 ans disent s'identifier comme démocrates, selon l'enquête d'opinion Reuters/Ipsos, tandis que 22% se considèrent comme républicains.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les acteurs Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont incité les jeunes électeurs à aller voter mardi prochain.

"Cette élection pourrait être la plus lourde de conséquences de toute notre vie", a déclaré DiCaprio, évoquant le contrôle des armes à feu, la protection de l'environnement et l'immigration, sans faire référence à un parti politique.

Jane Fonda, Charlize Theron, Judd Apatow et d'autres personnalités prendront part lundi soir à l'événement, organisé en périphérie de Los Angeles et diffusé en direct sur YouTube et Facebook notamment.

Des informations seront fournies sur les modalités de scrutin et sur les bureaux de vote.

La comédienne Chelsea Handler, qui a mis fin l'année dernière à son émission sur la plateforme Netflix afin de se concentrer au militantisme, a déclaré qu'elle ne s'attaquerait pas au président Donald Trump durant cette soirée.

"Il est question d'unification. D'encourager tout le monde à aller voter. Je veux que les républicains votent aussi", a-t-elle dit, précisant qu'elle soutenait les démocrates pour ces élections de mi-mandat.

S'il est difficile d'évaluer l'impact des célébrités sur le taux de participation, les inscriptions électorales ont bondi début octobre après l'appel en ce sens effectué par la chanteuse Taylor Swift.

D'après l'association Vote.org, 413.000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes dans les quatre jours qui ont suivi un message posté par Taylor Swift sur Instagram.

Ce nombre est à mettre en regard des 57.000 inscriptions pour l'ensemble du mois d'août et des 190.000 pour septembre.

"Nous devons juste les inciter à faire partie des jeunes 'cool'. C'est 'cool' de voter", a dit Handler. (Lisa Richwine; Jean Terzian pour le service français)