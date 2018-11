MIDTERMS-La républicaine Hyde-Smith victorieuse de la sénatoriale au Mississippi

28 novembre (Reuters) - La républicaine Cindy Hyde-Smith a remporté l'élection sénatoriale partielle dans le Mississippi, selon les projections des médias américains, s'imposant au second tour devant le démocrate Mike Espy et permettant ainsi au Parti républicain d'étendre sa majorité au Sénat américain.

Cindy Hyde-Smith, 59 ans, ancienne démocrate qui a obtenu le soutien de Donald Trump, devient la première femme à représenter le Mississippi au Congrès.

Elle succède au sénateur Thad Cochran, parti à la retraite deux ans avant la fin de son mandat et dont elle assurait l'intérim depuis le 1er avril dernier.

Le Mississippi, Etat du sud des Etats-Unis, est considéré comme un fief électoral républicain et n'a plus élu de sénateur démocrate depuis 1982.

Un second tour entre Hyde-Smith et Espy s'est déroulé mardi après qu'aucun candidat n'a réuni plus de 50% des voix lors de l'élection il y a trois semaines.

Avec ce succès, les républicains disposeront à partir du 1er janvier prochain de 53 sièges au Sénat, contre 47 pour les démocrates, qui ont toutefois obtenu lors de ces élections de mi-mandat le contrôle de la Chambre des représentants. (John Whitesides; Jean Terzian pour le service français)