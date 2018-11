MIDTERMS-La républicaine Hyde-Smith victorieuse de la sénatoriale au Mississippi

(Précisions, déclarations)

28 novembre (Reuters) - La républicaine Cindy Hyde-Smith a remporté mardi l'élection sénatoriale partielle dans le Mississippi face au démocrate Mike Espy, permettant au Parti républicain d'étendre ainsi sa majorité au Sénat américain.

Cindy Hyde-Smith, 59 ans, ancienne démocrate qui a obtenu le soutien de Donald Trump, devient la première femme à représenter le Mississippi au Congrès.

Elle succède au sénateur Thad Cochran, parti à la retraite deux ans avant la fin de son mandat et dont elle assurait l'intérim depuis le 1er avril dernier.

Le Mississippi, Etat du sud des Etats-Unis, est considéré comme un fief électoral républicain et n'a plus élu de sénateur démocrate depuis 1982.

Un second tour entre Hyde-Smith et Espy s'est déroulé mardi, conformément à la loi électorale locale, après qu'aucun candidat n'a réuni plus de 50% des voix lors de l'élection il y a trois semaines.

Avec ce succès, les républicains disposeront à partir du 1er janvier prochain de 53 sièges au Sénat, contre 47 pour les démocrates, qui ont toutefois obtenu lors de ces élections de mi-mandat le contrôle de la Chambre des représentants.

Donald Trump avait pris part lundi à deux rassemblements de campagne dans cet Etat qui a massivement voté pour lui lors de la présidentielle de 2016. Il a dit mardi soir être "très fier" de Cindy Hyde-Smith.

Cindy Hyde-Smith, au coeur d'une polémique depuis le début du mois après la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle tient des propos jugés racistes, a tenu à remercier le président américain pour son soutien.

Il s'agit d'une victoire des "valeurs conservatrices", a-t-elle dit lors d'un discours devant ses partisans.

Mike Espy, qui fut secrétaire à l'Agriculture dans l'administration Clinton, a déclaré avoir appelé Cindy Hyde-Smith pour concéder sa défaite. (John Whitesides; Jean Terzian pour le service français)