MIDTERMS-Le républicain Scott proclamé vainqueur de la sénatoriale en Floride

(Actualisé avec réaction de Trump, § 6-7)

par Bernie Woodall

FORT LAUDERDALE, Floride, 18 novembre (Reuters) - Le républicain Rick Scott a été proclamé dimanche vainqueur de l'élection sénatoriale en Floride avec 10.000 voix d'avance sur le sénateur sortant, le démocrate Bill Nelson, renforçant la majorité du parti de Donald Trump dans la future chambre haute du Congrès.

Après un nouveau décompte à la main des bulletins de vote, le gouverneur sortant de la Floride l'emporte avec 50,05% des 8,19 millions des suffrages exprimés le 6 novembre dernier contre 49,93% pour son rival démocrate, qui briguait un quatrième mandat de sénateur.

"Je viens de parler avec le sénateur Bill Nelson, qui a courtoisement reconnu sa défaite, et je l'ai remercié pour ses années au service du public", a réagi le nouveau sénateur.

Trente-cinq des 100 sièges de sénateur étaient à pourvoir le 6 novembre. En s'emparant du "Sunshine State", Rick Scott consolide la majorité républicaine au Sénat, qui passe à 52 sièges contre 51 dans la précédente législature.

Il reste encore une élection indécise, dans le Mississippi, où un second tour opposera le 27 novembre la républicaine Cindy Hyde-Smith, sénatrice sortante, et son rival démocrate Mike Espy, aucun des deux candidats n'ayant réuni plus de 50% il y a deux semaines.

En Floride, un premier décompte avait donné Nelson réélu avec une avance inférieure à 0,5%, nourrissant des accusations de fraude lancées par le camp républicain, jusqu'à Donald Trump, et provoquant un nouveau décompte, réminiscence du long suspense floridien de la présidentielle de 2000, remportée par George W. Bush face à Al Gore.

"Depuis le premier jour, Rick Scott n'a jamais tremblé. Il a été un formidable gouverneur et il sera un sénateur encore plus formidable (...) Félicitations à Rick pour avoir mené une campagne aussi courageuse et fructueuse !", a tweeté Donald Trump, qui était allé en Floride pour soutenir sa candidature pendant la campagne.

Pour ce qui est de la Chambre des représentants, l'issue des Midterms reste indéterminée dans sept des 435 circonscriptions, où les écarts sont trop faibles pour proclamer un vainqueur, mais les jeux sont faits: le Parti démocrate a réussi à faire basculer la majorité le 6 novembre.

Par ailleurs, l'élection au poste de gouverneur de Floride, elle aussi contestée, a également tourné à l'avantage du Parti républicain, Andrew Gillum, le candidat démocrate, ayant reconnu samedi sa défaite face à Ron DeSantis, qui va succéder à Scott. (Henri-Pierre André pour le service français)