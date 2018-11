MIDTERMS-Ted Cruz l'emporte face à Beto O'Rourke au Texas

(Ajoute précisions)

EL PASO, Texas, 7 novembre (Reuters) - Le sénateur républicain sortant Ted Cruz l'a emporté mardi face à son rival démocrate Ted O'Rourke lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, selon les estimations, contribuant à mettre fin aux espoirs du Parti démocrate de s'emparer de la majorité au Sénat.

Aucun démocrate n'est parvenu à s'imposer au Texas depuis trois décennies.

Ted Cruz, 47 ans, avait été élu pour la première fois au Congrès en 2010 sur fond de mouvement national de contestation contre le président démocrate de l'époque, Barack Obama.

Adversaire de Donald Trump lors de la primaire républicaine en vue de l'élection présidentielle de 2016, Cruz s'est depuis aligné sur les positions de Trump, soutenant la ligne dure du président américain sur l'immigration et l'instauration de droits de douane élevés afin d'effacer le déficit commercial des Etats-Unis.

Ted O'Rourke, qui était parvenu à collecter près de deux fois plus de fonds que son rival - 61,8 millions de dollars (53,9 millions d'euros), un record en 18 ans -, avait appelé à un contrôle plus strict des armes à feu dans un Etat très attaché à ce droit constitutionnel. (Liz Hampton; Pierre Sérisier et Jean Terzian pour le service français)