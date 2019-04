MINUTE MACRO : 9ème round USA/Chine, Toujours pas de plan B pour le Brexit, TrumpCare, … 1 02/04/2019 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'interminable feuilleton du Brexit se poursuit, May cherche une parade, l'UE s'attend à une issue chaotique. Les républicains travaillent sur le nouveau système de santé pour remplacer le controversé ObamaCare. Les négociations commerciales sino-américaines vont reprendre à Washington le 3 avril. La grosse semaine de publications de statistiques aux Etats-Unis démarre de façon contrastée. Brexit : toujours dans le flou. Comme mercredi dernier, aucune des quatre options suggérées par les députés n'a été adoptée hier à la Chambre des Communes. La solution du maintien du Royaume-Uni dans le marché unique proposée par le Parti Travailliste a failli passer, à trois voix près (273 voix pour et 276 contre), et celle d'un nouveau référendum n'est pas passée loin non plus (à 280 voix sur 292). Trois solutions : soit Theresa May représente (pour la quatrième fois) son accord de retrait et elle réussit cette fois-ci à obtenir la majorité des votes, soit une alternative est présentée d'ici dix jours, soit un nouveau report est réclamé. Pour l'instant, un Brexit sans accord le 22 avril (à minuit, heure de Paris) est de plus en plus probable…



De l'ObamaCare au "TrumpCare" ? Le président américain envisage de soumettre au Congrès son nouveau système de santé après l'élection présidentielle de 2020, afin de laisser le temps aux républicains de travailler sur le projet et de repenser l'ensemble des mesures présentes dans l'ObamaCare.



Everybody agrees that ObamaCare doesn’t work. Premiums & deductibles are far too high - Really bad HealthCare! Even the Dems want to replace it, but with Medicare for all, which would cause 180 million Americans to lose their beloved private health insurance. The Republicans..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 avril 2019

....are developing a really great HealthCare Plan with far lower premiums (cost) & deductibles than ObamaCare. In other words it will be far less expensive & much more usable than ObamaCare. Vote will be taken right after the Election when Republicans hold the Senate & win...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 avril 2019

....back the House. It will be truly great HealthCare that will work for America. Also, Republicans will always support Pre-Existing Conditions. The Republican Party will be known as the Party of Great HealtCare. Meantime, the USA is doing better than ever & is respected again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 avril 2019

Neuvième round USA/Chine à Washington. Hier, la presse chinoise a déclaré que le vice-Premier ministre Liu He a décollé pour la capitale américaine afin de poursuivre les négociations sur le commerce. Les deux camps travaillent dur pour sceller un accord, éviter de léser une des deux parties, éviter la mise en place de nouveaux tarifs punitifs qui entraîneraient de nouveaux dommages économiques.





Statistiques mitigées aux US. Hier, les ventes au détail ont déçu aux Etats-Unis (-0.2% contre +0.4% attendu et +1.4% précédemment), mais l'indice PMI manufacturier de l'ISM (55.3 contre 54.2) et les dépenses de construction (+1.0% contre 0.1%) ont rassuré. Comme mercredi dernier, aucune des quatre options suggérées par les députés n'a été adoptée hier à la Chambre des Communes. La solution du maintien du Royaume-Uni dans le marché unique proposée par le Parti Travailliste a failli passer, à trois voix près (273 voix pour et 276 contre), et celle d'un nouveau référendum n'est pas passée loin non plus (à 280 voix sur 292). Trois solutions : soit Theresa May représente (pour la quatrième fois) son accord de retrait et elle réussit cette fois-ci à obtenir la majorité des votes, soit une alternative est présentée d'ici dix jours, soit un nouveau report est réclamé. Pour l'instant, un Brexit sans accord le 22 avril (à minuit, heure de Paris) est de plus en plus probable…Le président américain envisage de soumettre au Congrès son nouveau système de santé après l'élection présidentielle de 2020, afin de laisser le temps aux républicains de travailler sur le projet et de repenser l'ensemble des mesures présentes dans l'ObamaCare.Hier, la presse chinoise a déclaré que le vice-Premier ministre Liu He a décollé pour la capitale américaine afin de poursuivre les négociations sur le commerce. Les deux camps travaillent dur pour sceller un accord, éviter de léser une des deux parties, éviter la mise en place de nouveaux tarifs punitifs qui entraîneraient de nouveaux dommages économiques.Hier, les ventes au détail ont déçu aux Etats-Unis (-0.2% contre +0.4% attendu et +1.4% précédemment), mais l'indice PMI manufacturier de l'ISM (55.3 contre 54.2) et les dépenses de construction (+1.0% contre 0.1%) ont rassuré.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue