MINUTE MACRO : Accord Mexique/USA, Commerce et GAFA, Brexit, balance commerciale

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Washington accorde un répit au Mexique. Deux thématiques étaient au cœur des discussions lors de la réunion entre les ministres des finances des pays membres du G20. Le prochain Premier ministre britannique veut changer les termes de l'accord de divorce. L'excédent commercial de Pékin vis-à-vis des Etats-Unis augmente, en dépit des taxes douanières punitives imposées par les américains. Trump renonce à taxer le Mexique. Vendredi, Donald Trump a décidé de lever sa menace d'imposer des droits de douane sur les produits importés du Mexique, satisfait que Mexico accepte de prendre des "mesures fortes" pour lutter contre l'immigration. Samedi, il a écrit sur Twitter "Le Mexique va faire de son mieux et s'il le fait, ce sera un accord très efficace entre les Etats-Unis et le Mexique".



....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 juin 2019

"Le G20 a été constructifs sur deux points" (Bruno Le Maire). La guerre commerciale et la taxation des géants du numérique étaient les deux sujets phares de la réunion des ministres des finances des pays du G20, qui a eu lieu ce week-end à Fukuoka au Japon. Les différents ministres, réunis en amont de la réunion de leurs dirigeants fin juin à Osaka, ont réussi à s'entendre sur la nécessité de surmonter les tensions commerciales et de conclure un accord pour mieux taxer les entreprises technologiques, comme les GAFA, et limiter les atouts des "pays niches fiscales" (comme l'Irlande). Ces accords conclus par les responsables en charge des finances seront soumis à leurs dirigeants lors du G20 prévu à Osaka, au Japon, les 28 et 29 juin.



En Bref. Boris Johnson, candidat favori à la succession de Theresa May, indique qu'il ne paiera pas la facture de 39 milliards de livres exigée par Bruxelles, tant qu'il n'aura pas obtenu un meilleur accord sur le Brexit. Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, accueille le "SelectUSA Investment Summit" à Washington jusqu'au 12 juin, sommet consacré à la promotion de l'investissement étranger direct (IED) aux Etats-Unis. Le ministre russe de l'énergie Alexander Novak et son homologue saoudien Khalid-Al-Falih, se réunissent à Moscou pour discuter de coopération commerciale et économique, de projets communs dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture.



Tour du monde des statistiques économiques. Au Japon , la dernière estimation du PIB trimestriel est ressortie comme attendu à 0.6% et le sentiment économique a déçu (à 44.1 contre 45.5 anticipé). En Chine , les exportations ont augmenté en mai mais les importations ont fortement diminué (plus forte baisse depuis près de trois ans). L'excédent commercial chinois avec les Etats-Unis a progressé, s'établissant à 26.89 milliards de dollars (contre 21.01 milliards en avril). La production industrielle a déçu en Italie , en se repliant de 0.7% (consensus +0.2%). Le rapport JOLTS sur l'emploi sera publié cet après-midi aux Etats-Unis . Au Canada , seront dévoilés les mises en chantier et permis de construire.

