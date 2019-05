MINUTE MACRO : Accord ou nouveaux tarifs, Mise en garde du FMI, Démission de May, … 1 24/05/2019 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Theresa May accuse le coup et démissionne. Washington et Pékin ont déterré la hache de guerre et entravent la reprise économique mondiale. La BCE est inquiète du faible niveau de l'inflation. Impasse du Brexit, Démission de Theresa May. La Première ministre britannique quittera ses fonctions le 7 juin. Un nouveau chef des Tories doit être nommé. Lire "



PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 mai 2019

L'administration Trump souffle le chaud et le froid sur les marchés. Le président américain a déclaré hier "les choses se précisent, elles arrivent vite et je pense que ce sera rapide avec la Chine", laissant croire à un possible accord commercial et rassurant ainsi les marchés. Mais les tensions commerciales ne s'apaisent pas pour autant, notamment après l'annonce de la Maison Blanche qui envisage d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les marchandises en provenance des pays accusés de manipuler leur devise. Bien sûr, la Chine est visée.



Le FMI avertit. L'institution dénonce l'attitude des Etats-Unis et de la Chine qui compromettent le rebond économique mondial attendu au second semestre 2019. "Bien que l'impact sur la croissance mondiale soit pour le moment relativement modeste, la nouvelle escalade pourrait sérieusement détériorer le climat des affaires et la confiance des marchés financiers, perturber les chaînes de production et compromettre la reprise de la croissance mondiale prévue en 2019".



Compte-rendu de la dernière réunion de la BCE. Les membres de la BCE sont inquiets du faible niveau d'inflation et des mauvaises statistiques économiques, notamment dans le secteur manufacturier. Les tensions commerciales et les incertitudes liées au Brexit sont les principales causes de ces ralentissements. Les responsables de la BCE restent enclins à ajuster leurs outils de politique monétaire si cela est nécessaire, afin de soutenir la croissance économique et de garantir "un redressement durable de l'inflation".



En Bref. Quelques jours après avoir annoncé qu'il était prêt à "enfreindre certaines limites" fixées par l'UE, le vice-Premier ministre italien et chef de file de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini a annoncé vouloir "changer les règles de l'UE" pour éviter de les violer. Les prix du pétrole ont plongé hier , en raison des tensions commerciales et de la hausse des réserves aux Etats-Unis. Les élections européennes se poursuivent jusqu'à dimanche . La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt américains en fin d'année a progressé. Les statistiques économiques américaines publiées hier ont déçu , à l'image des indices PMI manufacturier et des services et des ventes de logements neufs. Les commandes de biens durables et le rapport semi-annuel du Trésor américain vont être dévoilés cet après-midi. Jim Carr, le ministre canadien du Commerce, appelle à réformer "d'urgence" l'Organisation Mondiale du Commerce pour éviter une possible paralysie de son Organe de Règlement des Différents (ORD) en fin d'année. L'agence russe des statistiques a révisé à la baisse les chiffres de la production industrielle du mois d'avril en raison "d'erreurs embarrassantes".

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019



