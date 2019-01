MINUTE MACRO : Accords "raisonnables" entre Démocrates et Républicains, Pékin et Washington, Taux très bas en Europe,… 1 25/01/2019 | 11:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le blocage budgétaire le plus long de l'histoire se poursuit, les discussions entre Trump et les démocrates étant dans l'impasse. Une délégation chinoise se rend à Washington la semaine prochaine pour poursuivre les négociations sur le commerce : pour le moment, aucun accord ne semble en vue. En Europe, les taux d'intérêt ne remonteront pas avant, au moins, l'été 2019. Les discussions entre les démocrates et les républicains font du surplace. Hier, les négociations entre les deux camps ont repris mais aucune proposition n'a réuni assez de voix pour passer l'étape du Sénat. Donald avait prévenu. Avant même d'aller voter, il a tweeté "nous ne cèderons pas !". Son plan pour mettre fin au blocage budgétaire était… d'intégrer dans le budget l'enveloppe des 5.7 milliards de dollars pour la construction du mur, ainsi que (grosse concession de Donald Trump) d'accorder un délai de trois ans pour le million d'immigrants menacés d'expulsion. Mais ce projet, qui permettait de financer le gouvernement jusqu'en septembre, n'a pas séduit les démocrates. Au Sénat, le projet a obtenu 53 voix sur 100, contre les 60 nécessaires pour valider le texte. Dans la foulée, les démocrates ont fait une contre-proposition qui consistait à garantir plus de contrôles et de sécurité aux frontières, mais qui ne prévoyait pas de budget pour le financement du mur. Sans surprise, ce plan-là, qui aurait permis de cesser le "shutdown" au moins jusqu'au 8 février, a également échoué. Les négociations vont se poursuivre aujourd'hui et Donald Trump a déclaré qu'il soutiendrait les chefs de file démocrates et républicains "s'ils parviennent à un accord raisonnable". Encore faut-il savoir ce que signifie "raisonnable" pour Trump. Certainement la construction d'un mur à la frontière…



En fait, le conflit sino-américain n'est pas encore prêt à être résolu. Malgré les espoirs d'apaisement entre les deux puissances qui courent depuis deux semaines et des commentaires de Trump disant que les négociations se "passent très bien", le secrétaire américain au Commerce a révélé sur CNBC que le conflit commercial était encore loin d'être résolu : "nous sommes à des miles et à des miles de trouver une solution". Néanmoins il a nuancé ses propos en évoquant "une chance raisonnable" que Washington et Pékin trouvent un point d'entente et concluent un accord, car tous deux le souhaitent.



En zone euro, les taux restent très bas. Hier, la BCE a décidé de maintenir ses taux d'intérêt très bas afin d'encourager les ménages et les entreprises à emprunter et investir dans ce contexte de ralentissement économique. Les données macroéconomiques sont en effet "plus faibles" que prévu en raison des risques géopolitiques qui pèsent sur la conjoncture européenne. Mario Draghi a estimé que la BCE ne serait "pas à court d'instruments" si la tendance venait à se dégrader davantage. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est lui aussi exprimé en jugeant que les Français disposent d'une "garantie" d'un maintien de financement "très favorable", et que le stimulus monétaire sera réduit progressivement "en fonction de l'amélioration de la situation économique".



En Bref. Le quotidien économique allemand Handelsblatt a révélé que le gouvernement allait abaisser à 1.0% sa prévision de croissance pour 2019 , alors qu'il tablait sur 1.8% il y a quelques mois. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Mark Carney, alerte (lors de son intervention à Davos) sur le manque de préparation et des "problème logistiques" auxquels vont faire face les entreprises britanniques dans le cas d'un Brexit sans accord .



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue